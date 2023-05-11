Ботаники не будет: В центре снесут здание бывшего ночного клуба за парком Якутова

Ночной клуб «Ботаника» по праву можно назвать уникальным. Это клуб с верандой, и на вечеринках в заведении можно было побывать можно сказать сразу в двух клубах. То есть в заведении несколько танцполов с разной музыкой. Впечатляющий дизайн, арт-объекты, интересное внутреннее убранство и впечатляющий бар. И конечно же много зелени. Но теперь все это останется лишь в памяти тех, кто успел посетить «уроки „Ботаники“».