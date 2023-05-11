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Ботаники не будет: В центре снесут здание бывшего ночного клуба за парком Якутова

11 мая 2023, 13:49
Фото: Никита Сухоруков / ufasobakaru
Ночной клуб проработал недолго, но ярко и его команда сообщили о его скором сносе 11 мая.

Команда «Культура», которая организует молодежные вечеринки в Уфе озвучила довольно печальную новость для своей аудитории. Здание клуба «Ботаника», которое располагается буквально у забора парка имени Ивана Якутова и прямо за торговым центром «Экватор», будут сносить.

— Вот и настал неизбежный момент, когда нам всем придется прощаться с легендарным клубом за «Экватором». Да-да, его сносят, уже в этом месяце. Многое было в этих стенах, безумное количество именитых исполнителей, эмоции, которые можно было испытать только тут, — пишет Руслан Яковлев.

По данным команды клуба известие о сносе пришло из городской администрации. Постановления о сносе в документах на сайте мэрии обнаружить не удалось и мы обратились в пресс-службу мэрии за комментариями.

Организатор Руслан Яковлев в своих соцсетях оставил запись о том, что знание в скором времени сотрут с лица земли, однако в клубной культуре грустить — моветон, и завтра, в пятницу 12 мая в стенах заведения, за свой короткий путь успевшего стать легендарным в определенных кругах, пройдет прощальная вечеринка. Помимо вечеринки будет организован и своеобразный перформанс, у клуба создадут импровизированный мемориал, куда его завсегдатаи смогут принести цветы в память о заведении и таким цветочным названием.

Ночной клуб «Ботаника» по праву можно назвать уникальным. Это клуб с верандой, и на вечеринках в заведении можно было побывать можно сказать сразу в двух клубах. То есть в заведении несколько танцполов с разной музыкой. Впечатляющий дизайн, арт-объекты, интересное внутреннее убранство и впечатляющий бар. И конечно же много зелени. Но теперь все это останется лишь в памяти тех, кто успел посетить «уроки „Ботаники“».

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