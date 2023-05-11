Кроме этого, безработный в Уфе может по социальному контракту потратить деньги от государства в нынешнем году на получение допобразования или повышение квалификации. Государство назначит разовую выплату до тридцати тысяч рублей, но в рамках договора на обучение. Также безработный может оформить по социальному контракту выплаты, связанные с обучением, на три месяца — в этом случае государство будет платить в Уфе безработному ежемесячно по 6,8 тысячи рублей.