Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Гражданин признается официально безработным только после постановки на учет в центре занятости населения (ЦЗН). В Уфе в текущем году это можно сделать удаленно и лично, посетив один из территориальных ЦЗН.
Дистанционная постановка на учет по безработице в Уфе происходит посредством общероссийского онлайн-ресурса поиска работы «Работа России». Здесь безработному нужно зарегистрироваться и заполнить резюме. При этом необходимо иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», поскольку вход на портал поиска работы осуществляется только через данный портал.
Заполнив резюме, безработный должен оставить заявление о постановке на учет по безработице. После отправки заявления и опубликования резюме безработному в личный кабинет будут приходить вакансии, на которые он может откликнуться. Если в течение десяти дней после отправки заявления гражданин не нашел работу, его ставят на учет по безработице в ЦЗН Уфы. С этого момента госучреждение начнет начислять пособие.
В Уфе подать документы на постановку по безработице можно в любом территориальном отделении ГКУ ЦЗН Республики Башкортостан. В 2023 году в Уфе работает десять таких отделений.
С собой уфимцу нужно взять диплом, аттестат или любой другой документ об образовании, паспорт, справку о зарплате с последнего места работы, трудовую книжку или трудовой договор. Если человек впервые становится на учет на биржу труда по безработице, то достаточно будет паспорта и документа об окончании образовательного учреждения (диплом либо аттестат).
Предоставленный в ЦЗН пакет документов рассматривается в течение одиннадцати дней. После положительного решения о признании заявителя безработным ему начнут поступать выплаты.
Сумма к начислению рассчитывается в зависимости от общего стажа гражданина и дохода безработного на последнем месте работы. В случае если уфимец вовсе не был трудоустроен либо за последние 12 месяцев проработал менее двадцати шести недель, ему назначат минимальный размер выплаты. В Уфе эта сумма с учетом северного коэффициента в 2023 году составляет 1,7 тысячи рублей.
Такую же минимальную сумму будут платить тем, кто недавно прекратил трудовую деятельность в качестве ИП и не имеет другого стажа, а также уволенным с последнего места работы и нарушителям трудовой дисциплины.
Минимальное пособие по безработице будут начислять всего три месяца. За этот период ЦЗН должен трудоустроить безработного либо предложить профобучение.
Безработным, имеющим справку о заработке с последнего места работы, пособие начисляется в зависимости от суммы дохода. Но здесь есть ограничения по верхнему порогу суммы выплат по безработице.
В первые три месяца после постановки на учет по безработице уфимец будет получать семьдесят пять процентов от среднего заработка по последнему месту работы. Но эта сумма выплат по безработице не должна превышать на 2023 год 13,9 тысячи рублей в месяц.
С четвертого по шестой месяцы безработному будут начислять выплаты в размере шестидесяти процентов от среднего дохода по справке о доходах и налогах физического лица (2-НДФЛ), но не более пяти тысяч семисот рублей.
После полугода уфимец автоматически снимается с учета по безработице. В следующий раз он сможет зарегистрироваться в качестве безработного только через год.
В республиканской столице безработный может заключить социальный контракт с государством. Это позволит гражданину, например, получить дополнительную денежную субсидию и выплаты на время поиска работы, переобучиться и приобрести новую специальность за счет государства, открыть свой бизнес.
В минувшем году адресную денежную помощь на основании социального контракта в Башкирии получили более пяти тысяч человек. За этот период в регионе было заключено социальных контрактов на общую сумму свыше шестисот миллионов рублей.
Заявку на заключение социального контракта в Уфе можно подать через МФЦ, Республиканский центр соцподдержки населения, территориальные ЦЗН по месту жительства, через портал «Госуслуги».
Самое популярное направление заключения социального контракта в Башкирии — поиск работы. В минувшем году на эти цели было заключено 1,7 тысячи социальных контрактов.
Суть договора заключается в том, что безработному назначается дополнительная субсидия в размере прожиточного минимума. Выплаты приходят в первый месяц после заключения соцконтракта, а потом еще в течение трех месяцев после официального трудоустройства гражданина. В Уфе сумма выплат в месяц в 2023 году составляет 13,7 тысячи рублей.
Руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров:
«Направление социального контракта по созданию новых рабочих мест для жителей сейчас будет очень востребовано. Благодаря этому наша республика уже вышла на рекордно низкие показатели по безработице. Однако необходимо мониторить ситуацию на рынке труда, чтобы вовремя предлагать соискателям новые формы занятости».
Кроме этого, безработный в Уфе может по социальному контракту потратить деньги от государства в нынешнем году на получение допобразования или повышение квалификации. Государство назначит разовую выплату до тридцати тысяч рублей, но в рамках договора на обучение. Также безработный может оформить по социальному контракту выплаты, связанные с обучением, на три месяца — в этом случае государство будет платить в Уфе безработному ежемесячно по 6,8 тысячи рублей.
Также по социальному контракту в Уфе можно на деньги государства открыть собственное дело. На данные цели в этом году можно получить выплаты в Уфе до трехсот пятидесяти тысяч рублей после предоставления бизнес-плана.