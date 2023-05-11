Башкультнаследие ответило на заявления жителей о стройке на месте «Городища Уфа-2»

Напомним, что в декабре прошлого года активные действия уже заинтересовывали жителей ближайших домов, учитывая богатую историю места. Тогда же стало известно, что в скором времени там появится храм, строительство которого запланировали еще в 2020 году, когда был заложен первый камень.