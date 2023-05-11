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Башкультнаследие ответило на заявления жителей о стройке на месте «Городища Уфа-2»

11 мая 2023, 12:04
Фото: скриншот с камер видеонаблюдения.
Уфимцев обеспокоили строительные работы на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского, где располагается археологический памятник «Городище Уфа-II». Mkset выяснил, что происходит на самом деле

Сегодня, 11 мая, на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского начались строительные работы. Согласно видеозаписи с камер Уфанет, на территории орудует спецтехника. К слову, в этом же квартале располагается археологический памятник «Городище Уфа-2», где в V–VI веках нашей эры жили кочевые народы, а раскопки на месте то шли, то прекращались.

Напомним, что в декабре прошлого года активные действия уже заинтересовывали жителей ближайших домов, учитывая богатую историю места. Тогда же стало известно, что в скором времени там появится храм, строительство которого запланировали еще в 2020 году, когда был заложен первый камень.

В пресс-службе Башкультнаследия Mkset подтвердили, что участок, на котором проводятся работы, граничит с памятником археологии «Городище Уфа-2». Однако непосредственно на территорию они не заходят, заверили в ведомстве.

— Строительные работы в утвержденных границах памятника археологии не проводятся, поводов для беспокойства нет. Сотрудники музея-заповедника «Древняя Уфа» на постоянной основе осуществляют осмотр границ памятника, нарушений на данный момент зафиксировано не было, — добавили в Башкультнаследии.
#Элина Сайфранова
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