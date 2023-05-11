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Четверть случаев беременностей девочек в возрасте до 15 лет приходится на Башкирию

11 мая 2023, 14:51
Фото: 1MI
Количество беременностей у несовершеннолетних девочек посчитали в федеральном минздраве.

Башкирия вновь демонстрирует удивительные цифры. на этот раз регион удивил количеством беременностей среди девочек в возрасте до 15 лет. В 2022 году их количество в Башкирии составило 90 человек, тогда как по всей России всего 344 случая. то есть четверть всех случаев в страну пришлась на республику.

В чем же причина столь раннего начала половой жизни и высокой фертильности подростков остается лишь догадываться.

Примечательно, что в минувшем году у девочек в Башкирии произошел колоссальный рост беременностей, в 2021 году беременности наступили всего у двух девочек в возрасте до 15 лет по всей Башкирии.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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