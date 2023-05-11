Четверть случаев беременностей девочек в возрасте до 15 лет приходится на Башкирию

Башкирия вновь демонстрирует удивительные цифры. на этот раз регион удивил количеством беременностей среди девочек в возрасте до 15 лет. В 2022 году их количество в Башкирии составило 90 человек, тогда как по всей России всего 344 случая. то есть четверть всех случаев в страну пришлась на республику.