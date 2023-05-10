Закрытие «Вкусно и точка», националистические лозунги и снос арки в Уфе

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:57
Стали известны личности молодых людей, выкрикивавших националистические лозунги на улице Ленина в Уфе. Двое парней, представившихся как Марсель и Арслан принесли свои извинения, а также объяснили свои действия. Как рассказал один из молодых людей, они с компанией решили выпить, а позднее, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стали выкрикивать лозунги, признанные экстремистскими на территории РФ. Помимо этого ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по республике.
Сегодня, 10 мая, в поселке Чишмы проводили в последний путь многодетную маму и известного в Башкирии блогера Диану Сафарову, погибшую в ДТП 8 мая. Проститься с женщиной пришло множество не равнодушных — с 10 утра вдоль дороги и у ворот дома выстроился не один десяток людей. О том, как прошла траурная церемония, Mkset рассказывал здесь.
Два дополнительных выходных дня ожидают жителей республики в июне этого года. Так, три дня выходных ждут российских граждан в первой половине месяца — с субботы по понедельник (10 — 12 июня). Напомним, 12 июня отмечается День России; в Уфе, помимо этого, в этот день празднуется День города. Ещё один выходной ждет жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам.
В Уфе может закрыться ресторан «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка». Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Входную арку в саду Аксакова в Уфе снесут и заменят точной копией. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил глава республики Радий Хабиров. По словам Хабирова, конструкция арки ненадежна и в любой момент может упасть на посетителей сада.
В Уфе начиная с 15 мая вводятся частичные ограничения на проезд по улице Менделеева. В частности, ограничения затронут участок между улицами Обская и Караидельская. На данном участке с 15 мая и до четвертого квартала текущего года будут проводиться ремонтные работы. В зависимости от производства работ будут вводиться ограничения движения автотранспорта по ¼ и ½ проезжей части.