Закрытие «Вкусно и точка», националистические лозунги и снос арки в Уфе

Два дополнительных выходных дня ожидают жителей республики в июне этого года. Так, три дня выходных ждут российских граждан в первой половине месяца — с субботы по понедельник (10 — 12 июня). Напомним, 12 июня отмечается День России; в Уфе, помимо этого, в этот день празднуется День города. Ещё один выходной ждет жителей республики в среду, 28 июня. В этот день верующие мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам.