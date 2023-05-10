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«Все может упасть»: Хабиров рассказал о масштабных изменениях в саду Аксакова

10 мая 2023, 09:45
Фото: mkset.ru

Хабиров поручил снести знаменитый вход в сад Аксакова и отстроить его заново из камня

В ходе оперативного совещания в ЦУРе 10 мая Радий Хабиров раскрыл, как изменится внешний вид сада в центре города

Входную арку в саду Аксакова в Уфе снесут и заменят точной копией. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе заявил глава республики Радий Хабиров.

— Красиво, конечно. Надо сохранить. Но все стойки пошли, как говорится, и детей нельзя пускать — крен большой. Это все может в любой момент упасть. Это надо сносить, но сносить и восстанавливать один в один — из натурального камня такой объект, — прокомментировал Радий Хабиров.

Напомним, сад Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в начале апреля 2023 года. Известно, что территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. А металлическую композицию «Аленький цветочек» заменят на новую.

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Также ранее глава в соцсетях назвал сад Аксакова «недолюбленным», в то же время руководитель региона отмечает готовность его благоустроить. По его словам, Уфе уже в течение нескольких лет существует программа по реконструкции городских парков. При этом в первую очередь реконструкция проводилась в парках, которые были в наиболее плохом состоянии по сравнению с другими.

— Сейчас тщательно обдумываем, как этот сад изменить. Советуемся с профессионалами, прислушиваемся к мнению жителей. Надеюсь, это место станет популярным у горожан и гостей города, — высказался глава республики.
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#Азамат Нухов#Город#Общество
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