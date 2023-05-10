«Все может упасть»: Хабиров рассказал о масштабных изменениях в саду Аксакова

Также ранее глава в соцсетях назвал сад Аксакова «недолюбленным», в то же время руководитель региона отмечает готовность его благоустроить. По его словам, Уфе уже в течение нескольких лет существует программа по реконструкции городских парков. При этом в первую очередь реконструкция проводилась в парках, которые были в наиболее плохом состоянии по сравнению с другими.