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В Уфе выставили на торги автопарк МУЭТ за 332 миллиона рублей

10 мая 2023, 14:35. Обновлено в 15:06
Фото: 1MI
О проведении аукциона сообщила арбитражный управляющий предприятия Аэлита Идрисова

В Уфе выставят на торги пять трамваев, 57 троллейбусов предприятия, а также несколько автомобилей, принадлежащих МУЭТ. Аукцион по продаже социально значимого имущества состоится 28 июня. Заявки принимаются до 26 июня. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на арбитражного управляющего предприятия Аэлиту Идрисову.

Сообщается, что начальная стоимость продажи трамваев и троллейбусов составляет 326,7 млн руб. Имущество выставлено единым лотом. Наиболее дорогие позиции из списка — трамвайные 2012 года выпуска, стоимость одного — 12,8 миллиона рублей. На торги также выставлен трамвай 2009 года выпуска стоимостью 10,4 млн руб. Троллейбусы стоят от 4,39 млн руб. до 7,03 млн руб. Они выпущены в 2010–2012 годы. Имущество находится в залоге у АО «БМ-банк» по договору от 10 апреля 2015 года.

Ранее трамваи и троллейбусы были выставлены на продажу в апреле за 363,1 млн руб. На аукцион не поступило ни одной заявки. Некоторые автобусы и автомобили также выставлялись на торги. Так, стоимость двух автобусов составляла 570 тыс. и 679,5 тыс. руб., автомобиля — 4,2 млн руб.

#Азамат Нухов#Общество#Город
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