В Уфе ограничат движение на участке улицы Менделеева

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В Уфе начиная с 15 мая вводятся частичные ограничения на проезд по улице Менделеева. В частности, ограничения затронут участок между улицами Обская и Караидельская. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что на данном участке с 15 мая и до четвертого квартала текущего года будут проводиться ремонтные работы. В зависимости от производства работ будут вводиться ограничения движения автотранспорта по ¼ и ½ проезжей части.
Напомним, ранее в Уфе частично ограничили движение по улице Октябрьской революции. Так, на участке, ограниченном улицами Воровского и Цюрупы будет ограничен до 31 августа.