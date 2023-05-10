mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Изображение материала

В Уфе ограничат движение на участке улицы Менделеева

10 мая 2023, 15:21
Фото: 1MI
В мэрии города пояснили, что для проезда в период ремонтных работ будет доступна лишь част дорожного полотна

В Уфе начиная с 15 мая вводятся частичные ограничения на проезд по улице Менделеева. В частности, ограничения затронут участок между улицами Обская и Караидельская. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что на данном участке с 15 мая и до четвертого квартала текущего года будут проводиться ремонтные работы. В зависимости от производства работ будут вводиться ограничения движения автотранспорта по ¼ и ½ проезжей части.

Напомним, ранее в Уфе частично ограничили движение по улице Октябрьской революции. Так, на участке, ограниченном улицами Воровского и Цюрупы будет ограничен до 31 августа.

Первая пешеходная улица Уфы: показываем как идет реконструкция Октябрьской революции
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Общество#Город
Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»
Сегодня, 10:51
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56