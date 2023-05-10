В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе

Долгое молчание по неоднозначной ситуации, которая произошла в Уфе 8 апреля сегодня, 10 мая, было прервано целым скопом новостей по ситуации. Их однако сообщил telegram-канал, раскрывший личности кричавших, их мотивы и даже опубликовавший видео с извинениями.