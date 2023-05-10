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В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе

10 мая 2023, 09:29
Фото: 1MI
Кем оказались молодые люди, кричавшие на улице Ленина «Россия для русских»*, рассказали в пресс-службе МВД 10 мая.

Долгое молчание по неоднозначной ситуации, которая произошла в Уфе 8 апреля сегодня, 10 мая, было прервано целым скопом новостей по ситуации. Их однако сообщил telegram-канал, раскрывший личности кричавших, их мотивы и даже опубликовавший видео с извинениями.

Однако Mkset в данной ситуации счел необходимым получить официальный комментарий ведомства и на этот раз получить его удалось.

— Сотрудниками органов внутренних дел проведены необходимые мероприятия. Установлен ряд жителей города Уфы, в том числе несовершеннолетних 2006–2007 годов рождения, которые выкрикивали лозунги. По имеющимся данным, указанные лица какого-либо отношения к фанатскому движению или к определенной социальной группе не имеют, — сообщили в пресс-службе ведомства.

* — лозунг «Россия для русских» более 10 лет причислен к числу экстремистских и запрещен в России.


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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы
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