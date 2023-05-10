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Планируйте отдых: известны точные даты следующих длинных выходных в Башкирии

10 мая 2023, 05:38
Фото: 1MI

В июне жителей Башкирии ждут следующие длинные выходные дни и выходной среди недели

Напоминаем о ближайших выходных, распорядок которых публикует минтруд Башкирии.

У жителей Башкирии праздничных дней больше из-за мусульманского праздника Курбан-байрам. 12 июня отдыхает вся страна, в этот день отмечается день России, в Уфе в этот день, к слову, отмечают день города. В следующем месяце те, кто отдыхает по производственному календарю, отдохнут три дня подряд, с субботы 10 до понедельника 12 июня включительно.

Следующий июньский выходной придется на середину недели. В среду 28 июня мусульмане будут отмечать праздник — Курбан-байрам. Предшествующий ему вторник сокращается на один час.

Напоминаем, праздничные дни не входят в количество календарных дней отпуска.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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