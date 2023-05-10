Планируйте отдых: известны точные даты следующих длинных выходных в Башкирии

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
У жителей Башкирии праздничных дней больше из-за мусульманского праздника Курбан-байрам. 12 июня отдыхает вся страна, в этот день отмечается день России, в Уфе в этот день, к слову, отмечают день города. В следующем месяце те, кто отдыхает по производственному календарю, отдохнут три дня подряд, с субботы 10 до понедельника 12 июня включительно.
Следующий июньский выходной придется на середину недели. В среду 28 июня мусульмане будут отмечать праздник — Курбан-байрам. Предшествующий ему вторник сокращается на один час.
Напоминаем, праздничные дни не входят в количество календарных дней отпуска.