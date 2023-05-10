Роспотребнадзор назвал опасный вирус причиной массового отравления шаурмой в Мелеузе

К счастью все пострадавшие от аттракциона неслыханной щедрости уже находятся в удовлетворительном состоянии. По последним данным Роспотребнадзора пострадали 14 человек, однако на выходных днях следком сообщал о 17 пострадавших, 9 из них дети.