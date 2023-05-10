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Роспотребнадзор назвал опасный вирус причиной массового отравления шаурмой в Мелеузе

10 мая 2023, 04:33
Фото: 1MI

Возбудитель кишечной инфекции у отравившихся шаурмой в Башкирии найден у повара

Помимо ингредиентов в шаурме и у сотрудников обнаружили новорирус, рассказали в Роспотребнадзоре по Башкирии 9 мая.

Эпидемиологическое расследование по факту массового отравления бесплатной шаурмой выявило источник возбудителя острой кишечной инфекции. Норовирус был выявлен у сотрудника заведения с щедрой рекламной акцией, а также в продуктах, из которых готовилось блюдо.

К счастью все пострадавшие от аттракциона неслыханной щедрости уже находятся в удовлетворительном состоянии. По последним данным Роспотребнадзора пострадали 14 человек, однако на выходных днях следком сообщал о 17 пострадавших, 9 из них дети.

Напомним, к массовому отравлению жителей привела щедрая рекламная акция открывшегося заведения, в рамках промо-акции желающих бесплатно угощали шаурмой, но как выяснил Роспотребнадзор, в ней был секретный ингридиент в виде норовируса.

В Башкирии произошло массовое отравление шаурмой
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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