Роспотребнадзор назвал опасный вирус причиной массового отравления шаурмой в Мелеузе

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Эпидемиологическое расследование по факту массового отравления бесплатной шаурмой выявило источник возбудителя острой кишечной инфекции. Норовирус был выявлен у сотрудника заведения с щедрой рекламной акцией, а также в продуктах, из которых готовилось блюдо.
К счастью все пострадавшие от аттракциона неслыханной щедрости уже находятся в удовлетворительном состоянии. По последним данным Роспотребнадзора пострадали 14 человек, однако на выходных днях следком сообщал о 17 пострадавших, 9 из них дети.
Напомним, к массовому отравлению жителей привела щедрая рекламная акция открывшегося заведения, в рамках промо-акции желающих бесплатно угощали шаурмой, но как выяснил Роспотребнадзор, в ней был секретный ингридиент в виде норовируса.