Существование КЦТЛ оказалось под угрозой из-за отмены итогов приватизации

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как сообщают newizv.ru, в число наиболее значимых подобных кейсов вошел иск прокуратуры к компании «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), располагающейся в морском порту Санкт-Петербург.
Генеральная прокуратура утверждает, что учрежденная в 1994 году компания незаконно присвоила себе активы приватизированного в то время судостроительного завода «Северная верфь». Арбитражный суд Санкт-Петербурга в марте этого года признал сделку, по которой была учреждена вышеуказанная компания, неправомерной.
Акциями компании до последнего времени распоряжались члены семьи экс-предпринимателя Александра Абросимова, который в настоящее время является петербургским бизнес-омбудсменом, а также еще порядка 200 физлиц. В списке акционеров - работники предприятия и дети умерших сотрудников, которым были положены такие незначительные активы в период приватизации. Некоторые из них - блокадники, участники Великой Отечественной войны. Многие из акционеров уже обратились в различные инстанции, начиная от администрации города до Администрации Президента, однако конкретных ответов они не добились.
В настоящее время ведется обжалование решения суда. Если оно останется в силе, то имущество сотен владельцев предприятия будет изъято в пользу государства, что повлечет за собой негативный прецедент. По итогу окажется, что любую сделку за 30 лет развития рынка в России можно будет посчитать нелегальной и изъять имущество у владельцев.
Прокурорские проверки законности приватизации предприятия проходили в 1996 и в начале 2000-х годов. Однако судебные органы исчисляют срок давности с 2022 года.
Законность приватизации «Северной верфи» изучали и российские власти. Так, в 2002 году председатель правительства Михаил Касьянов сообщил, что прецедентов, которые свидетельствовали бы о несоблюдении закона при приватизации предприятия «Северная верфь», не отмечено.
Стоит уточнить, что 80% промышленных предприятий Северной столицы являются ранее приватизированными объектами. Подобная негативная история способна отразиться на развитии всей отрасли в целом. Примечательно, что в Москве и Ставропольском крае аналогичные разбирательства были улажены благодаря переговорам владельцев бизнеса и инвесторов.