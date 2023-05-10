Существование КЦТЛ оказалось под угрозой из-за отмены итогов приватизации

Акциями компании до последнего времени распоряжались члены семьи экс-предпринимателя Александра Абросимова, который в настоящее время является петербургским бизнес-омбудсменом, а также еще порядка 200 физлиц. В списке акционеров - работники предприятия и дети умерших сотрудников, которым были положены такие незначительные активы в период приватизации. Некоторые из них - блокадники, участники Великой Отечественной войны. Многие из акционеров уже обратились в различные инстанции, начиная от администрации города до Администрации Президента, однако конкретных ответов они не добились.