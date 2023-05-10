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Стали известны личности участников националистического шествия в центре Уфы

10 мая 2023, 07:22
Фото: 1MI
10 парней кричали лозунг, который является экстремистским, и вскидывали вверх правую руку.

Ситуация произошедшая в центре Уфы 8 апреля после долгого затишья получила продолжение. Как сообщает telegram-канал Нефть Мёд МуртаZа МВД после проверки видео со странным шествием инициировало проверку, однако о ее результатах не распространялась, сообщая, что тему не комментируют.

По сообщению телеграм-канала половина из участников «шествия» оказалась несовершеннолетними, остальные были совершеннолетними, а вместе они «напились и сделали то, что сделали».

— Как такового шествия не было, просто прохожий зафиксировал именно тот момент, когда в голову этих дурачков ударил нацистский синдром, — сообщает telegram-канал.

Напомним, все это время Mkset пытался получить официальный комментарий по данной ситуации, а также пообщался с адвокатом о том, по какой причине данная история не предается огласке.

В центре Уфы заметили группу мужчин с националистическими лозунгами
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы
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