Стали известны личности участников националистического шествия в центре Уфы

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Ситуация произошедшая в центре Уфы 8 апреля после долгого затишья получила продолжение. Как сообщает telegram-канал Нефть Мёд МуртаZа МВД после проверки видео со странным шествием инициировало проверку, однако о ее результатах не распространялась, сообщая, что тему не комментируют.
По сообщению телеграм-канала половина из участников «шествия» оказалась несовершеннолетними, остальные были совершеннолетними, а вместе они «напились и сделали то, что сделали».
— Как такового шествия не было, просто прохожий зафиксировал именно тот момент, когда в голову этих дурачков ударил нацистский синдром, — сообщает telegram-канал.
Напомним, все это время Mkset пытался получить официальный комментарий по данной ситуации, а также пообщался с адвокатом о том, по какой причине данная история не предается огласке.