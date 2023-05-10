Больного львенка из Уфы, которого пытались продать в интернете, увезли в другое место

Изъятого ранее у владельца в Уфе львенка передали в парк львов «Земля Прайда» в Подмосковье. Известно, что ранее маленькая львица содержалась в ненеадлежащих условиях, а также подвергалась жестокому обращению со стороны бывшего хозяина. Сейчас она находится под присмотром ветеринаров. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.