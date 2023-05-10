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Больного львенка из Уфы, которого пытались продать в интернете, увезли в другое место

10 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI

Львенка из Уфы, которого пытались продать в интернете, передали в зоопарк Подмосковья

Здоровьем маленькой львицы, которую ранее держали в обычной уфимской квартире, сейчас занимаются ветеринары

Изъятого ранее у владельца в Уфе львенка передали в парк львов «Земля Прайда» в Подмосковье. Известно, что ранее маленькая львица содержалась в ненеадлежащих условиях, а также подвергалась жестокому обращению со стороны бывшего хозяина. Сейчас она находится под присмотром ветеринаров. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Счастливое продолжение истории маленькой львицы из Уфы. Малышка, наконец, обрела новый дом. Жизнь в тесном помещении, отсутствие ветеринарной помощи и жестокое обращение хозяина остались в прошлом. Ее радушно встретили в подмосковном парке львов. Здесь уже много лет профессионально помогают животным, попавшим в тяжелую ситуацию, — сообщила Радионова.

В настоящий момент львицу обследуют ветеринары. Позднее ей предстоит пройти курс лечения и реабилитации. Как отметила глава Росприроднадзора, специалисты парка львов, помимо прочего, помогут животному адаптироваться среди сородичей и выживать в условиях естественной среды.

Напомним, о маленькой львице стало, содержавшейся владельцем в обычной квартире в Уфе, стало известно после того, как тот опубликовал в сети объявление о продаже животного. Сделку с мужчиной приехали совершать сотрудники Росприроднадзора.

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#Азамат Нухов
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