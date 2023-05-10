Больного львенка из Уфы, которого пытались продать в интернете, увезли в другое место

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Изъятого ранее у владельца в Уфе львенка передали в парк львов «Земля Прайда» в Подмосковье. Известно, что ранее маленькая львица содержалась в ненеадлежащих условиях, а также подвергалась жестокому обращению со стороны бывшего хозяина. Сейчас она находится под присмотром ветеринаров. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
— Счастливое продолжение истории маленькой львицы из Уфы. Малышка, наконец, обрела новый дом. Жизнь в тесном помещении, отсутствие ветеринарной помощи и жестокое обращение хозяина остались в прошлом. Ее радушно встретили в подмосковном парке львов. Здесь уже много лет профессионально помогают животным, попавшим в тяжелую ситуацию, — сообщила Радионова.
В настоящий момент львицу обследуют ветеринары. Позднее ей предстоит пройти курс лечения и реабилитации. Как отметила глава Росприроднадзора, специалисты парка львов, помимо прочего, помогут животному адаптироваться среди сородичей и выживать в условиях естественной среды.
Напомним, о маленькой львице стало, содержавшейся владельцем в обычной квартире в Уфе, стало известно после того, как тот опубликовал в сети объявление о продаже животного. Сделку с мужчиной приехали совершать сотрудники Росприроднадзора.