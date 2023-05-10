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Собиравшемуся вступить в ВСУ жителю Башкирии вынесли предостережение

10 мая 2023, 13:07
Молодой человек из Аургазинского района республики ранее заявлял о своем намерении вступить в Вооруженные силы Украины

Жителю Башкирии объявили предостережение за его высказывания о том, что он якобы готовится вступить в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Башкирии.

Сообщается, что 20-летний молодой человек из Аургазинского района республики начиная с сентября 2022 года неоднократно заявлял о своем намерении вступить в ВСУ. В связи с этим ему было вынесено официальное предостережение. Как пояснили сотрудники ведомства, намерения молодого человека можно квалифицировать как «Государственную измену».

— В целях недопущения совершения преступления указанное лицо предупреждено УФСБ о недопустимости реализации своих намерений и привлечении его к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Общество#Город
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