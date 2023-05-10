Собиравшемуся вступить в ВСУ жителю Башкирии вынесли предостережение

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Жителю Башкирии объявили предостережение за его высказывания о том, что он якобы готовится вступить в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Башкирии.
Сообщается, что 20-летний молодой человек из Аургазинского района республики начиная с сентября 2022 года неоднократно заявлял о своем намерении вступить в ВСУ. В связи с этим ему было вынесено официальное предостережение. Как пояснили сотрудники ведомства, намерения молодого человека можно квалифицировать как «Государственную измену».
— В целях недопущения совершения преступления указанное лицо предупреждено УФСБ о недопустимости реализации своих намерений и привлечении его к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.