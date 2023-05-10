Собиравшемуся вступить в ВСУ жителю Башкирии вынесли предостережение

Сообщается, что 20-летний молодой человек из Аургазинского района республики начиная с сентября 2022 года неоднократно заявлял о своем намерении вступить в ВСУ. В связи с этим ему было вынесено официальное предостережение. Как пояснили сотрудники ведомства, намерения молодого человека можно квалифицировать как «Государственную измену».