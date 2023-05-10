Школу в Башкирии закрыли на карантин из-за случаев болезни, от которой нет лекарства

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В одной из школ города Кумертау ввели карантин в связи с зарегистрированными ранее случаями кори. Начиная с 4 мая уроки проходят в дистанционном формате. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.
Как сообщают в ведомстве, меры предосторожности предприняты во избежание дальнейшего распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора по РБ, на 4 мая 2023 года в республике зафиксировано 25 случаев заражения корью. Изначально это были завозные случаи — из Египта и Таджикистана. Далее инфекция распространялась по семейным контактам. Среди зараженных корью есть как дети, так и взрослые жители Башкирии.
Напомним, ранее карантин по кори объявили в уфимской больнице № 22. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава, отметив, что перед госпитализацией пациентов тестируют на наличие антител или просят предъявить сертификат о прививках.