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Школу в Башкирии закрыли на карантин из-за случаев болезни, от которой нет лекарства

10 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI

Школу в Башкирии закрыли на карантин из-за обнаруженных случаев кори

Учеников одной из школ города Кумертау перевели на дистанционный формат обучения в связи с выявленными случаями заболевания

В одной из школ города Кумертау ввели карантин в связи с зарегистрированными ранее случаями кори. Начиная с 4 мая уроки проходят в дистанционном формате. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Как сообщают в ведомстве, меры предосторожности предприняты во избежание дальнейшего распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора по РБ, на 4 мая 2023 года в республике зафиксировано 25 случаев заражения корью. Изначально это были завозные случаи — из Египта и Таджикистана. Далее инфекция распространялась по семейным контактам. Среди зараженных корью есть как дети, так и взрослые жители Башкирии.

Напомним, ранее карантин по кори объявили в уфимской больнице № 22. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава, отметив, что перед госпитализацией пациентов тестируют на наличие антител или просят предъявить сертификат о прививках.

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#Азамат Нухов
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