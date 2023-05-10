Россиянам напомнили о запрете на сжигание резины и пластика на дачах

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Он напомнил о запрете на сжигание на даче резины и пластика и о том, что погода должна быть безветренной. Кроме того, спасатель отметил, что нельзя сжигать деревянные конструкции, покрытые лаком или краской, пишет РТ.
Щетинин также подчеркнул, что мусор лучше сжигать в металлических бочках на расстоянии не менее 7,5 м от построек, а если планируется разводить костёр и сжигать мусор на открытой местности, то нужно соблюдать расстояние 15 м от построек.