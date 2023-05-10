mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

РЭО сообщил о датах своих мероприятий на НМЭК-2023

10 мая 2023, 12:31
Экопросветительские мероприятия при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) и Минприроды России пройдут с 25 по 27 мая в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о запланированном показе документального фильма об экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), созданного при участии Первого канала. Также в программе - показ апсайклинг-коллекции (одежды из вторсырья) и выставка на тему экологии и отходов совместно с галереей «Триумф», передает gorod55.ru.

«Кроме того, в 50 регионах пройдут субботники «Убери за собой», в Петербурге — экозабег в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», а на территории проведения НМЭК будет работать мастерская переработки «Зеленый фургон», — добавил Буцаев.

При участии РЭО, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках НМЭК пройдет экофестиваль кино, организованный Минкультуры РФ. Картины будут показаны с 20 по 23 мая в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход».

PR-директор РЭО Дмитрий Бойко отметил, что люди с большим интересом смогут больше узнать об ЭЗЦ.

Отмечается, что РЭО стремится создать комплексную систему обращения с бытовыми отходами, нарастить объем сортировки ТКО до 100% к 2030 году, а количество отправляемого на полигоны мусора, наоборот, уменьшить на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения ЭЗЦ.

Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»
Сегодня, 10:51
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56