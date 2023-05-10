РЭО сообщил о датах своих мероприятий на НМЭК-2023

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о запланированном показе документального фильма об экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), созданного при участии Первого канала. Также в программе - показ апсайклинг-коллекции (одежды из вторсырья) и выставка на тему экологии и отходов совместно с галереей «Триумф», передает gorod55.ru.