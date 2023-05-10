РЭО сообщил о датах своих мероприятий на НМЭК-2023

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о запланированном показе документального фильма об экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), созданного при участии Первого канала. Также в программе - показ апсайклинг-коллекции (одежды из вторсырья) и выставка на тему экологии и отходов совместно с галереей «Триумф», передает gorod55.ru.
«Кроме того, в 50 регионах пройдут субботники «Убери за собой», в Петербурге — экозабег в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», а на территории проведения НМЭК будет работать мастерская переработки «Зеленый фургон», — добавил Буцаев.
При участии РЭО, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга в рамках НМЭК пройдет экофестиваль кино, организованный Минкультуры РФ. Картины будут показаны с 20 по 23 мая в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход».
PR-директор РЭО Дмитрий Бойко отметил, что люди с большим интересом смогут больше узнать об ЭЗЦ.
Отмечается, что РЭО стремится создать комплексную систему обращения с бытовыми отходами, нарастить объем сортировки ТКО до 100% к 2030 году, а количество отправляемого на полигоны мусора, наоборот, уменьшить на 50%. Достижение таких показателей невозможно без построения ЭЗЦ.