mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Изображение материала

РЭО разработал конвертер кодов товаров и отходов для реализации реформы РОП

10 мая 2023, 13:11
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) по поручению Минприроды России разработал конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходов — в новую продукцию после переработки: товар — отход — товар.

После принятия законопроекта по реформе расширенной ответственности производителей (РОП) конвертер будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конвертер станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей и утилизаторов. Первые смогут разобраться, какое предприятие может утилизировать их отходы, а вторым станет понятно, кому предлагать свои услуги. По словам Буцаева, конвертер поможет узнать, какую продукцию можно получить в результате переработки тех или иных отходов. Кроме того, законопроект РОП и конвертер фактически исключат возможность для производителя и импортера товаров указывать в отчетах неверные данные о материалах производимого товара, как это было ранее.

«Российский экологический оператор создал информационный модуль, который поможет производителям и импортерам товаров и упаковки, несущим ответственность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), разобраться, каким образом исполнить их обязанность по утилизации отходов в зависимости от вида выпускаемых товаров/упаковки. Данный модуль автоматически показывает переход из товарного кода ОКПД в коды отходов по ФККО и далее в коды новой продукции по ОКПД. Конвертер представлен в простом интуитивно понятном интерфейсе», — сообщил заместитель генерального директора Алексей Буров.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов сообщил, что конвертер включает более 15 тысяч позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры ЕАЭС (ТН ВЭД). Отходы имеют код в соответствии с ФККО. Модуль автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем — к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов. По его словам, на данном этапе необходимо получить обратную связь от отрасли, чтобы не допустить ошибок.

Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»
Сегодня, 10:51
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56