РЭО разработал конвертер кодов товаров и отходов для реализации реформы РОП

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
После принятия законопроекта по реформе расширенной ответственности производителей (РОП) конвертер будет утвержден совместным приказом Минприроды России и Минпромторга России.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конвертер станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей и утилизаторов. Первые смогут разобраться, какое предприятие может утилизировать их отходы, а вторым станет понятно, кому предлагать свои услуги. По словам Буцаева, конвертер поможет узнать, какую продукцию можно получить в результате переработки тех или иных отходов. Кроме того, законопроект РОП и конвертер фактически исключат возможность для производителя и импортера товаров указывать в отчетах неверные данные о материалах производимого товара, как это было ранее.
«Российский экологический оператор создал информационный модуль, который поможет производителям и импортерам товаров и упаковки, несущим ответственность в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), разобраться, каким образом исполнить их обязанность по утилизации отходов в зависимости от вида выпускаемых товаров/упаковки. Данный модуль автоматически показывает переход из товарного кода ОКПД в коды отходов по ФККО и далее в коды новой продукции по ОКПД. Конвертер представлен в простом интуитивно понятном интерфейсе», — сообщил заместитель генерального директора Алексей Буров.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов сообщил, что конвертер включает более 15 тысяч позиций. Каждому производимому товару и упаковке присваиваются коды продукции на основе ОКПД и Товарной номенклатуры ЕАЭС (ТН ВЭД). Отходы имеют код в соответствии с ФККО. Модуль автоматически отображает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а затем — к коду нового товара по ОКПД в результате переработки отходов. По его словам, на данном этапе необходимо получить обратную связь от отрасли, чтобы не допустить ошибок.