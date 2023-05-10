РЭО разработал конвертер кодов товаров и отходов для реализации реформы РОП

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, конвертер станет простым и понятным инструментом для товаропроизводителей и утилизаторов. Первые смогут разобраться, какое предприятие может утилизировать их отходы, а вторым станет понятно, кому предлагать свои услуги. По словам Буцаева, конвертер поможет узнать, какую продукцию можно получить в результате переработки тех или иных отходов. Кроме того, законопроект РОП и конвертер фактически исключат возможность для производителя и импортера товаров указывать в отчетах неверные данные о материалах производимого товара, как это было ранее.