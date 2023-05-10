Перекрыли улицу: 9 мая в центре Уфы столкнувшись со столбом погиб пассажир BMW

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
9 мая около 23 часов в Уфе на улице Менделеева произошло ДТП с иномаркой BMW. При пока еще не выясненных обстоятельствах водитель, который ехал по улице в сторону ВДНХ, влетел в столб электроопоры. К сожалению один из пассажиров скончался на месте от полученных травм. Также тяжело пострадал и второй пассажир иномарки, за его жизнь сейчас борются врачи. Травмы также получил и второй пассажир авто.
Сразу после произошедшего в Уфе перекрыли часть улицы, на месте работали правоохранители и их официальный комментарий по происшествию будет опубликован позже.
Напомним, 9 мая омрачило известие о гибели поздней ночью в аварии Дианы Сафаровой, многодетной матери, популярного блогера и племянницы народного артиста Башкирии Анвара Нургалиева. У женщины осталось трое маленьких детей, а у правоохранителей есть несколько версий.