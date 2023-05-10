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Перекрыли улицу: 9 мая в центре Уфы столкнувшись со столбом погиб пассажир BMW

10 мая 2023, 03:42
Фото: ГТРК "Башкортостан"

Пассажир BMW погиб на скорости столкнувшись с электроопорой в Уфе вечером 9 мая

В происшествии также пострадали двое пассажиров иномарки, сообщил ГТРК «Башкортостан» 9 мая.

9 мая около 23 часов в Уфе на улице Менделеева произошло ДТП с иномаркой BMW. При пока еще не выясненных обстоятельствах водитель, который ехал по улице в сторону ВДНХ, влетел в столб электроопоры. К сожалению один из пассажиров скончался на месте от полученных травм. Также тяжело пострадал и второй пассажир иномарки, за его жизнь сейчас борются врачи. Травмы также получил и второй пассажир авто.

Сразу после произошедшего в Уфе перекрыли часть улицы, на месте работали правоохранители и их официальный комментарий по происшествию будет опубликован позже.

Напомним, 9 мая омрачило известие о гибели поздней ночью в аварии Дианы Сафаровой, многодетной матери, популярного блогера и племянницы народного артиста Башкирии Анвара Нургалиева. У женщины осталось трое маленьких детей, а у правоохранителей есть несколько версий.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#ДТП#Происшествия
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