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Путин подписал указ о военных сборах для жителей Башкирии, пребывающих в запасе

10 мая 2023, 14:04
Фото: 1MI
Соответствующий указ за подписью российского президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации ранее сегодня.

Согласно тексту указа, правительству, а также органам региональной власти поручено «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом».

— Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов, — сообщается в указе.
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