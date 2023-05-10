Путин подписал указ о военных сборах для жителей Башкирии, пребывающих в запасе

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации ранее сегодня.
Согласно тексту указа, правительству, а также органам региональной власти поручено «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом».
— Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов, — сообщается в указе.