Необычное явление заметили жители Башкирии на дорогах 10 мая

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
На трассе Баймак-Сибай в Башкирии выпал снег. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на очевидцев.
На кадрах видно, как свежим снегом оказались усыпаны дороги и близлежащие поля. Особенно удачно снег контрастирует с недавно распустившейся зелёной листвой на деревьях.
Напомним, ранее в региональном МЧС предупредили о том, что по югу Башкирии нужно быть готовыми к порывам ветра до 17 метров в секунду. Помимо этого в республике прогнозируются заморозки, температура выше ноля не поднимется и будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов.