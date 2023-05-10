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Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

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Необычное явление заметили жители Башкирии на дорогах 10 мая

10 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI

Снег выпал на трассе Баймак-Сибай утром 10 мая в Башкирии

Видео с места событий обсуждают в соцсетях

На трассе Баймак-Сибай в Башкирии выпал снег. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает «ГТРК Башкортостан» со ссылкой на очевидцев.

Видео: 1MI

На кадрах видно, как свежим снегом оказались усыпаны дороги и близлежащие поля. Особенно удачно снег контрастирует с недавно распустившейся зелёной листвой на деревьях.

Напомним, ранее в региональном МЧС предупредили о том, что по югу Башкирии нужно быть готовыми к порывам ветра до 17 метров в секунду. Помимо этого в республике прогнозируются заморозки, температура выше ноля не поднимется и будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов.

#Азамат Нухов#Погода#Общество#Видео
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