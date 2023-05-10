Необычное явление заметили жители Башкирии на дорогах 10 мая

Напомним, ранее в региональном МЧС предупредили о том, что по югу Башкирии нужно быть готовыми к порывам ветра до 17 метров в секунду. Помимо этого в республике прогнозируются заморозки, температура выше ноля не поднимется и будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов.