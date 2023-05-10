Мужчины, кричавшие националистические лозунги в центре Уфы, извинились на камеру

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Появилось видео на котором двое из десяти молодых людей, которые 8 апреля ночью шли по улице Ленина в Уфе и кричали националистические, экстремистские и запрещенные лозунги, объясняют свои действия.
На видео двое молодых людей сидят на диване в неком кабинете. Говорит лишь один из них, представляется Марселем, второй Арсланом, Марсель поясняет, что в тот вечер они с компанией решили выпить и в состоянии алкогольного опьянения стали выкрикивать запрещенный лозунг “Россия для русских”.
Дополнительно молодой человек уточнил, что ни он, ни его приятели не имеют отношения ни “к Украине”, ни к каким-либо националистическим объединениям и принес от лица своей компании извинения перед многонациональным народом республики и страны.
Напомним, официальных комментариев по ситуации от МВД не поступало с тех пор, как в ведомстве сообщили об инициированной проверке.