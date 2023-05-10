Мужчины, кричавшие националистические лозунги в центре Уфы, извинились на камеру

На видео двое молодых людей сидят на диване в неком кабинете. Говорит лишь один из них, представляется Марселем, второй Арсланом, Марсель поясняет, что в тот вечер они с компанией решили выпить и в состоянии алкогольного опьянения стали выкрикивать запрещенный лозунг “Россия для русских”.