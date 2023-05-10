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Мужчины, кричавшие националистические лозунги в центре Уфы, извинились на камеру

10 мая 2023, 08:10
Фото: Telegram-канал Нефть Мёд Мёд МуртаZa
Видео с объяснениями действий в центре Уфы опубликовал Telegram-канал Нефть Мёд МуртаZa 10 мая.

Появилось видео на котором двое из десяти молодых людей, которые 8 апреля ночью шли по улице Ленина в Уфе и кричали националистические, экстремистские и запрещенные лозунги, объясняют свои действия.

На видео двое молодых людей сидят на диване в неком кабинете. Говорит лишь один из них, представляется Марселем, второй Арсланом, Марсель поясняет, что в тот вечер они с компанией решили выпить и в состоянии алкогольного опьянения стали выкрикивать запрещенный лозунг “Россия для русских”.

Дополнительно молодой человек уточнил, что ни он, ни его приятели не имеют отношения ни “к Украине”, ни к каким-либо националистическим объединениям и принес от лица своей компании извинения перед многонациональным народом республики и страны.

Напомним, официальных комментариев по ситуации от МВД не поступало с тех пор, как в ведомстве сообщили об инициированной проверке.

 

 

Стали известны личности участников националистического шествия в центре Уфы
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#Общество#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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