Лето не за горами: массовые отключения горячей воды начнутся в Башкирии с 13 мая

Так, с 13 мая запланировано проведение гидравлических испытаний в Салавате. С 15 мая — в Уфе, Нефтекамске, Ишимбае, Стерлитамаке и Сибае. С 17 мая — в Агидели, с 22 мая — в Благовещенске и в селе Энергетик. Отмечается, что отключение воды в данном случае необходимо для проведения плановых ремонтных работ, реконструкций, а также при испытании тепловых сетей.