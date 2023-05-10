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Лето не за горами: массовые отключения горячей воды начнутся в Башкирии с 13 мая

10 мая 2023, 12:24
Отключение горячего водоснабжения уже на этой неделе затронут несколько городов республики

Массовые отключения горячего водоснабжения запланированы в городах Башкирии уже на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба «БашРТС».

Так, с 13 мая запланировано проведение гидравлических испытаний в Салавате. С 15 мая — в Уфе, Нефтекамске, Ишимбае, Стерлитамаке и Сибае. С 17 мая — в Агидели, с 22 мая — в Благовещенске и в селе Энергетик. Отмечается, что отключение воды в данном случае необходимо для проведения плановых ремонтных работ, реконструкций, а также при испытании тепловых сетей.

Ранее МУП УИС опубликовал на своем сайте список адресов, собранный в хронологическом порядке. Отметим, что первые отключения горячей воды начнутся сразу после праздников — 10 мая. БашРТС опубликовал график отключения по всем городам Башкирии — нужно ввести свой адрес и отобразится график отключения горячей воды только по выбранному дому. Отметим, что в сумме максимальный срок отключения достигает 25 дней.

#Азамат Нухов
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