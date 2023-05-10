Известно состояние второго пассажира пострадавшего в смертельном ДТП в Уфе с BMW X5

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Второй пассажир иномарки BMW X5, которая вечером 9 мая протаранила электроопору, находится в больнице. Его состояние оценивается как средне тяжелое, стабильное. Он уже пришел в сознание.
Напомним, около 23 часов 9 мая в Уфе на улице Менделеева водитель иномарки BMW X5 попал в ДТП, один из его пассажиров скончался от полученных травм на месте. Следуя логике водитель иномарки не пострадал. О его состоянии как и о нем самом никакой информации не сообщается профильными ведомствами.