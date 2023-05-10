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Известно состояние второго пассажира пострадавшего в смертельном ДТП в Уфе с BMW X5

10 мая 2023, 07:36
Фото: 1MI
О том в каком состоянии находится второй пострадавший в аварии на Менделеева Mkset рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Второй пассажир иномарки BMW X5, которая вечером 9 мая протаранила электроопору, находится в больнице. Его состояние оценивается как средне тяжелое, стабильное. Он уже пришел в сознание.

Напомним, около 23 часов 9 мая в Уфе на улице Менделеева водитель иномарки BMW X5 попал в ДТП, один из его пассажиров скончался от полученных травм на месте. Следуя логике водитель иномарки не пострадал. О его состоянии как и о нем самом никакой информации не сообщается профильными ведомствами.

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#ДТП#Новости Уфы#Происшествия#Ирина Деревянчук
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