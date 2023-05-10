Иностранные сервисы стали принимать российские карты при бронировании отелей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как сообщили «Известия», в Trip.com теперь можно оплачивать услуги картами из РФ, кроме того, такую возможность предоставляют Expedia и City.Travel.
Операции проводятся через российские банки и платежные сервисы, а также через финансовые организации дружественных стран. Эксперты отмечают, что международные сервисы заинтересованы в привлечении клиентов из России, и, скорее всего, новые варианты платежей будут доступны и у других игроков рынка.