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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Иностранные сервисы стали принимать российские карты при бронировании отелей

10 мая 2023, 09:20
Иностранные сервисы вновь начали принимать оплату по российским картам при бронировании отелей и покупке авиабилетов.

Как сообщили «Известия», в Trip.com теперь можно оплачивать услуги картами из РФ, кроме того, такую возможность предоставляют Expedia и City.Travel.

Операции проводятся через российские банки и платежные сервисы, а также через финансовые организации дружественных стран. Эксперты отмечают, что международные сервисы заинтересованы в привлечении клиентов из России, и, скорее всего, новые варианты платежей будут доступны и у других игроков рынка.

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