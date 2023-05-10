Иностранные сервисы стали принимать российские карты при бронировании отелей

Операции проводятся через российские банки и платежные сервисы, а также через финансовые организации дружественных стран. Эксперты отмечают, что международные сервисы заинтересованы в привлечении клиентов из России, и, скорее всего, новые варианты платежей будут доступны и у других игроков рынка.