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Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло

10 мая 2023, 03:56
Фото: 1MI

Жителям Башкирии осталось терпеть три дня до стабильного тепла от 18 градусов и выше

Синоптики дают обнадеживающие прогнозы жителям республики.

Короткая рабочая неделя которая началась в Башкирии сегодня 10 мая по завершению принесет всей республике приятный сюрприз. В субботу, 13 мая в Башкирии начнется существенное потепление, которое к тому же перерастет в стабильную летнюю погоду.

Достаточно теплую погоду в республике обещают и сегодня, 10 мая она поднимется до 16-18 градусов, 11 мая и вовсе до 18-20 градусов, а вот в пятницу ждут дождей и 12-градусной прохлады.,

Ветер до конца рабочей недели прогнозируется умеренный по всей Башкирии за исключением ее юга, там сегодня прогнозируется сильный ветер, а завтра порывистый, в пятницу порывы сохранятся лишь местами.

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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии
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