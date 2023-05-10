Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло

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Короткая рабочая неделя которая началась в Башкирии сегодня 10 мая по завершению принесет всей республике приятный сюрприз. В субботу, 13 мая в Башкирии начнется существенное потепление, которое к тому же перерастет в стабильную летнюю погоду.
Достаточно теплую погоду в республике обещают и сегодня, 10 мая она поднимется до 16-18 градусов, 11 мая и вовсе до 18-20 градусов, а вот в пятницу ждут дождей и 12-градусной прохлады.,
Ветер до конца рабочей недели прогнозируется умеренный по всей Башкирии за исключением ее юга, там сегодня прогнозируется сильный ветер, а завтра порывистый, в пятницу порывы сохранятся лишь местами.