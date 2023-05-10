Эксперты рассказали, как распознать фото, созданное нейросетью

Если фон виден, поясняет эксперт, то на нем могут быть заметны неестественные детали. Овал и пропорции лица на фейковых портретных фотографиях также могут быть слишком идеальными, в то время как реальные лица всегда немного асимметричны. Кроме того, части тела, такие как руки и пальцы на них, могут выглядеть неестественно на фейковых изображениях, так как нейросети пока еще не могут создавать их так же точно, как лица.