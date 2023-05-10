Эксперты рассказали, как распознать фото, созданное нейросетью

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Согласно эксперту, хотя нейросети способны генерировать фотографии людей, которых на самом деле не существует, есть несколько признаков, которые могут выдать фейковую фотографию. В частности, нужно обратить внимание на формат изображения: часто программы, основанные на искусственном интеллекте, генерируют только фото лица крупным планом, на которых фон либо обрезан, либо размыт, пишет РТ.
Если фон виден, поясняет эксперт, то на нем могут быть заметны неестественные детали. Овал и пропорции лица на фейковых портретных фотографиях также могут быть слишком идеальными, в то время как реальные лица всегда немного асимметричны. Кроме того, части тела, такие как руки и пальцы на них, могут выглядеть неестественно на фейковых изображениях, так как нейросети пока еще не могут создавать их так же точно, как лица.
Также можно обратить внимание на глаза на фотографии: на фейковых фото выражение глаз кажется неестественным и размытым. Однако некоторые маркеры, такие как насыщенность кадра мелкими деталями, могут быть общими для фейковых и настоящих фото, поэтому не следует полагаться только на один критерий, резюмировал специалист.