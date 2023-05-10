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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

Эксперт: Ожидается существенное снижение цен на ноутбуки в России к лету

10 мая 2023, 09:42
Ожидается, что к лету цены на ноутбуки в России существенно снизятся. Импортирующие ноутбуки структуры в России снизили отпускные цены на 5-30%, в зависимости от модели и конфигурации.

Об этом сообщил источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники, в интервью "Известиям". Источник, близкий к одному из производителей гаджетов, также согласен, что стоимость ноутбуков может уменьшиться.

Снижение отпускных цен на 5-30% - результат переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним, объяснили источники. После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, по всему миру увеличилось, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился.

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