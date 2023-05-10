Эксперт: Ожидается существенное снижение цен на ноутбуки в России к лету

Ожидается, что к лету цены на ноутбуки в России существенно снизятся. Импортирующие ноутбуки структуры в России снизили отпускные цены на 5-30%, в зависимости от модели и конфигурации.