Эксперт: Ожидается существенное снижение цен на ноутбуки в России к лету

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Об этом сообщил источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники, в интервью "Известиям". Источник, близкий к одному из производителей гаджетов, также согласен, что стоимость ноутбуков может уменьшиться.
Снижение отпускных цен на 5-30% - результат переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним, объяснили источники. После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, по всему миру увеличилось, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился.