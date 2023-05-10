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Депутат ГД высказалась против показа серии «Гриффинов» про Челябинск

10 мая 2023, 15:50
Депутат нижней палаты российского парламента Яна Лантратова выступила с предложением об ограничении показа нового эпизода мультсериала «Гриффины», который является намеренно оскорбительным художественным образом, не имеющим отношения к реальности.

Как пишет издание NEWS.ru, в эпизоде, о котором говорит депутат, главные герои посещают Челябинск, который называют «уральским Чикаго». Жители города постоянно употребляют алкоголь, их избивает полиция, они подвергаются воздействию радиации, а также заражаются «коровьей чумой».

Депутат считает, что такие мультфильмы — осознанная работа против России. По ее мнению, в настоящее время в книгах, учебниках, фильмах, а также мультфильмах специально создается образ России как страны, где ее жители недовольны жизнью, употребляют наркотики и алкоголь, берут взятки.

«Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов. Челябинская область — стратегически важный регион, где развивается металлургия, промышленность. Там богатая сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки», — заключила Лантратова.

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