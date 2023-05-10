Депутат ГД высказалась против показа серии «Гриффинов» про Челябинск

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как пишет издание NEWS.ru, в эпизоде, о котором говорит депутат, главные герои посещают Челябинск, который называют «уральским Чикаго». Жители города постоянно употребляют алкоголь, их избивает полиция, они подвергаются воздействию радиации, а также заражаются «коровьей чумой».
Депутат считает, что такие мультфильмы — осознанная работа против России. По ее мнению, в настоящее время в книгах, учебниках, фильмах, а также мультфильмах специально создается образ России как страны, где ее жители недовольны жизнью, употребляют наркотики и алкоголь, берут взятки.
«Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов. Челябинская область — стратегически важный регион, где развивается металлургия, промышленность. Там богатая сфера культуры. Есть театры, симфонический оркестр, регулярно проходят различные выставки», — заключила Лантратова.