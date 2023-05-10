Депутат ГД высказалась против показа серии «Гриффинов» про Челябинск

Депутат считает, что такие мультфильмы — осознанная работа против России. По ее мнению, в настоящее время в книгах, учебниках, фильмах, а также мультфильмах специально создается образ России как страны, где ее жители недовольны жизнью, употребляют наркотики и алкоголь, берут взятки.