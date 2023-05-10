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Дагестан и пп-рецепты: что известно о погибшей племяннице народного артиста Башкирии

10 мая 2023, 09:21
Фото: Диана Сафарова / vk
За жизнью блогера Дианы Сафаровой в соцсетях следили со всей республики. Мать троих детей погибла в ДТП вечером 8 мая в Чишмах

Молодая женщина в одиночку воспитывала семилетнюю дочку и сыновей-близнецов, которым совсем недавно исполнилось пять лет. В соцсетях она часто публиковала шутливые видео и сторис, участниками которых были и дети. Ранее Диана Сафарова стала известна как автор рецептов по правильному питанию.

Женщина с юмором рассказывала о своей семье, детях и маме, публикуя сторис в соцсетях и сценки из деревенской жизни. Ранее она рассказывала о поездке в Дагестан и о покупке квартиры.

Диана Сафарова была близка с дядей певцом Анваром Нургалиевым — ее сыновья-близнецы каждый год поздравляли артиста на сцене. Сама девушка также часто фотографировалась с известным родственников.

Накануне Диана возвращалась поздно вечером из гостей в Чишмах. Ее Honda Civic влетела в здание, девушка погибла. О смерти блогера сообщил в соцсетях Анвар Нургалиев. По его мнению, жизнь девушки оборвалась « по вине пьяного преступника».

«Остались без мамы трое детишек, без дочери мама и папа, Диана была единственной кормилицей в их семье. Спи спокойно, родная ты наша», — написал Нургалиев.

Он также пообещал вырастить детей девушки.

Последние минуты жизни блогера засняла видеокамера, установленная местным магазином «Абсолют». В ГИБДД установили, что по дороге в тот момент проезжала еще одна машина — Toyota Camry. Автомобиль совершил обгон, после которого и случилась жуткая авария.

В настоящее время причины ДТП устанавливаются. Сотрудники ГИБДД доставили второго водителя в отдел полиции и устанавливают его причастность к аварии. Однако местные жители уверены, что автомобиль Дианы «подрезала» Toyota Camry.

«Возле магазина толпа народу видела, как две машины гнали. Все в один голос утверждали и говорили, Тойота Камри белая при обгоне подрезала. Зачем тогда он покинул место происшествия? Если он не виноват, зачем он уехал? Позже его задержали», — написал в сообществе в соцсети Андрей Ф.

Другие жители выражают соболезнования семье погибшей девушки. Многие жители республики следили за Instagram* многодетной матери и радовались ее успехам. Смерть девушки стала для них шоком.

«Этот ирод, который убил её, жить будет, а светлого человека нет в живых, Анвар абый, Добейтесь справедливости, пусть найдут и накажут чиновника ДТП», — просит Лейсан Г.

Многие из подписчиков Дианы отказываются верить в произошедшее.

«Одна из моих любимых блогеров нашей республики… Просто не верится. Каждый день ждала с нетерпением ее сторисы и с улыбкой смотрела. А сейчас ее с нами нет», — сожалеет еще одна жительница Башкирии.

Другие комментаторы жалеют оставшихся без матери детей — теперь в кружки и школу их придется возить другим людям.

*Признана экстремистской на территории РФ.

#Наталья Балыкова
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