Дагестан и пп-рецепты: что известно о погибшей племяннице народного артиста Башкирии

«Возле магазина толпа народу видела, как две машины гнали. Все в один голос утверждали и говорили, Тойота Камри белая при обгоне подрезала. Зачем тогда он покинул место происшествия? Если он не виноват, зачем он уехал? Позже его задержали», — написал в сообществе в соцсети Андрей Ф.