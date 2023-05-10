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Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева

10 мая 2023, 12:19
Фото: Диана Сафарова // vk.com
Жизнь 33-летней Дианы Сафаровой оборвалась вечером 8 мая в ДТП в поселке Чишмы, у погибшей осталось трое детей. Проститься с женщиной пришли толпы неравнодушных.

Сегодня, 10 мая, в поселке Чишмы проводили в последний путь многодетную маму и известного в Башкирии блогера Диану Сафарову. Проститься с женщиной пришло множество не равнодушных — с 10 утра вдоль дороги и у ворот дома выстроился не один десяток людей.

Дорогу к дому перегородили автомобили, со слов местного таксиста, в этом месте никогда не было столько автомобилей.

Фото: mkset.ru

Женщины в платках, мужчины в черном. В тягостной тишине, перебиваемой разве что звуком проходящего поезда, слышен легкий шепот на татарском и русском языках. В толпе как молодые люди — ровесники погибшей, так и люди в возрасте. В этот день всех объединила потеря близкого человека.

«Столько людей, это показательно», «Человечище», — можно различить слова в легких щепотках собравшихся.

Фото: mkset.ru

Спустя час после начала церемонии прощания с Дианой Сафаровой к дому продолжали стекаться неравнодушные. В руках у них венки, перевязанные траурной лентой, красные гвоздики и белые розы.

Карета «скорой» и прибытие детей

В какой-то момент на улицу заезжает автомобиль скорой помощи, однако к воротом доступа нет — слишком много людей. Фельдшер быстрым шагом направляется в дом погибшей.

Фельдшер вышла и спустя некоторое время приехал черный автомобиль. В салоне находились дети Дианы Сафаровой. Пожалуй, этот в этот момент почти у всех присутствующих сердце облилось кровью — стал отчетливо слышны всхлипы, плач и шепот: «Как тяжело детям». За темными очками женщин стали заметны слезы, мужчины закурили в стороне.

Фото: mkset.ru

«Диану провожаем»

В 12 часов во дворе дома родные и близкие Дианы Сафаровой, не сдерживая слез, сказали последние слова. 

— Если бы вы знали, что это такое терять близкого. Вы бы ни за что не променяли его на материальные блага, — было сказано во время церемонии.

После этих слов мулла начал читать молитву, к которой присоединились и все собравшиеся. Церемония завершилась, со двора выносят белый гроб. Его несут к заказному автобусу для дальнейшей транспортировки на кладбище.

Фото: mkset.ru

Все зашагали следом, мужчины несут цветы и венки. Слышны тихие, но горькие восклицания: «Эй, Аллам». Дальше дорога на кладбище.

Автомобили разъезжались еще несколько минут после.

Напомним, что погибла Диана Сафарова вечером 8 мая в поселке Чишмы в результате ДТП. Рассказал об этом ее дядя — популярный певец Анвар Нургалеев. С его же слов, виновником аварии стал «пьяный преступник». По неподтвержденным данным в автомобиль Дианы Сафаровой влетел неизвестный.

Диана Сафарова вела лайфстайл блог и стала известна по блогу с рецептами блюд правильного питания, у нее остались трое детей, которых она воспитывала одна. 

Редакция Mkset от всей души соболезнует родным и близким Дианы Сафаровой. 

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#Элина Сайфранова
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