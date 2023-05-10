Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева

Женщины в платках, мужчины в черном. В тягостной тишине, перебиваемой разве что звуком проходящего поезда, слышен легкий шепот на татарском и русском языках. В толпе как молодые люди — ровесники погибшей, так и люди в возрасте. В этот день всех объединила потеря близкого человека.