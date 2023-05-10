Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей

Мусор, собранный во время экологических субботников, в основном растительного происхождения - такой, как ветки, ботва, сухая трава, древесные остатки, экскременты животных, согласно нормативным актам минприроды РФ, не входит в понятие твердых коммунальных отходов. Соответственно в полномочия регоператора не входит вывоз такого мусора. Сваливать растительные отходы на контейнерных площадках ТКО, как и строительный мусор, по закону нельзя. Но эта проблема возникает в Башкирии каждую весну из года в год.