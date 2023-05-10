Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным МинЖКХ РБ, по итогам экологических субботников собрано 7,1 тыс. тонн мусора. Кроме того, расчищено 798 гектаров кладбищ. Садоводы активно расчищают свои дачные участки и тоже вывозят мусор на контейнерные площадки, предназначенные только для бытовых отходов.
Люди постят фото переполненных мусорных контейнеров в Иглинском, Нуримановском, Кушнаренковском и других районах. Такая ситуация характерна для всей республики.
Дело в том, что регоператоры по обращению с ТКО не обязаны вывозить мусор, собранный и оставленный на контейнерных площадках во время весенней уборки территорий. Этот мусор по закону обязаны утилизировать муниципалитеты. Но местные администрации не заключают контракты на вывоз собранного объема мусора. Поэтому он оказывается на контейнерных площадках и портит вид населенных пунктов.
— Из-за бездействия районных чиновников количество мусора увеличилось в разы. Мы, конечно же, вывозим весь этот дополнительный мусор за свой счёт, но в результате страдает логистика вывоза обычных ТКО. Люди ожидаемо недовольны. Кстати, в тех наших районах, где местные власти более расторопны, жалоб нет, — рассказывает директор регионального оператора по северо-западу республики «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева.
Мусор, собранный во время экологических субботников, в основном растительного происхождения - такой, как ветки, ботва, сухая трава, древесные остатки, экскременты животных, согласно нормативным актам минприроды РФ, не входит в понятие твердых коммунальных отходов. Соответственно в полномочия регоператора не входит вывоз такого мусора. Сваливать растительные отходы на контейнерных площадках ТКО, как и строительный мусор, по закону нельзя. Но эта проблема возникает в Башкирии каждую весну из года в год.