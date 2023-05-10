mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Изображение материала

Тело женщины обнаружили на дереве в Уфе: что удалось установить

10 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
Страшную находку на дереве сделали в Черниковке, уточнили в пресс-службе Следкома по Башкирии 10 мая.

9 мая на дереве в уфимской Черниковке обнаружили мертвую женщину. Улица где была сделана жуткая находка не называется, известно лишь то, что произошло это в Орджоникидзевском районе. Правоохранителям предстоит выяснить, совершила ли женщина суицид или же ее гибель носит криминальный характер.

В пресс-службе Следкома по Башкирии Mkset сообщили, что Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы СУ СКР по Башкирии сейчас устанавливаются обстоятельства смерти женщины.

#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии
Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»
Сегодня, 10:51
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56