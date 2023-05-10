Тело женщины обнаружили на дереве в Уфе: что удалось установить

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 08:52
9 мая на дереве в уфимской Черниковке обнаружили мертвую женщину. Улица где была сделана жуткая находка не называется, известно лишь то, что произошло это в Орджоникидзевском районе. Правоохранителям предстоит выяснить, совершила ли женщина суицид или же ее гибель носит криминальный характер.
В пресс-службе Следкома по Башкирии Mkset сообщили, что Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Уфы СУ СКР по Башкирии сейчас устанавливаются обстоятельства смерти женщины.