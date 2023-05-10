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12 мая на СВО из Уфы отправится пятый добровольческий батальон имени Тагира Кусимова

10 мая 2023, 07:49
Фото: 1MI
Имя генерала Кусимова впервые прозвучало в названии батальона на оперативке правительства в ЦУРе 10 мая.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров озвучил сразу две важные новости о добровольческих батальонах. Стало известно чье имя будет носить уже батальон от Башкирии — это имя генерала Тагира Кусимова.

Вторая новость заключается в том, что уже на этой неделе батальон отправится в зону СВО с Советской площади в Уфе.

— Отправка будет 12 мая. Уфе нужно подготовить Советскую площадь. Отправка будет проходить оттуда. Штабу нужно провести все необходимые мероприятия по переодеванию, боевому слаживанию, — дал поручения Радий Хабиров.
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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