12 мая на СВО из Уфы отправится пятый добровольческий батальон имени Тагира Кусимова

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров озвучил сразу две важные новости о добровольческих батальонах. Стало известно чье имя будет носить уже батальон от Башкирии — это имя генерала Тагира Кусимова.
Вторая новость заключается в том, что уже на этой неделе батальон отправится в зону СВО с Советской площади в Уфе.
— Отправка будет 12 мая. Уфе нужно подготовить Советскую площадь. Отправка будет проходить оттуда. Штабу нужно провести все необходимые мероприятия по переодеванию, боевому слаживанию, — дал поручения Радий Хабиров.