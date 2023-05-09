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Заморозки до -7, ветер до 17 м/c и чрезвычайную пожароопасность обещают в Башкирии

9 мая 2023, 10:04
Фото: 1MI
О том какие неприятные сюрпризы республике готовит погода сообщили в пресс-службе МЧС 9 мая.

Погода в Башкирии продолжает катать жителей и гостей республики на качелях. Сильное похолодание по всей республике все еще не приносит дождей и осадки в Башкирии пока что не прогнозируются. При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По ночам в Башкирии прогнозируются заморозки, температура выше ноля не поднимется и будет колебаться в пределах от -2 до -7 градусов. Также в МЧС предупредили о том, что по югу Башкирии нужно быть готовыми к порывам ветра до 17 метров в секунду.

В целом на сутки с 20 часов 9 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, но по югу республики кратковременные дожди.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 12 до 17, местами до 7 градусов. На автодорогах возможно ухудшение видимости в дожде до 1-2км.

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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии
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