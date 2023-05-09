В центре района на окраине Уфы внезапно исчезла стационарная остановка

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Жители Демского района на длинных майских выходных здорово удивились, когда вышли на остановку «Дворец детского и юношеского творчества Орион» и не нашли остановки. Вместо нее их на привычном месте встречала груда строительного мусора и ничего больше. Совсем недавно в остановке функционировал киоск с шаурмой, а теперь на месте не нашлось ни остановки, ни шаурмы.
— Внесу ясность — ранее была достигнута договоренность с собственником павильона о приведении внешнего вида объекта в соответствие с утвержденной юбилейной концепцией оформления НТО. Это значит, что остановка будет скоро выглядеть красиво, современно, удобно, аккуратно и эстетично, — разъяснил Тарасов и дал высокую оценку гражданской сознательности демчан, которые увидев новую остановку начали задавать вопросы.
В своем посте с разъяснения Тарасов высказался весьма философски — «невозможно законсервировать и оставить на долгие годы „все как есть“. Жизнь так устроена, что все, что нам привычно будет либо развиваться, либо стареть и разрушаться».
Дёма, по словам Антона Тарасова, идет по первому пути.