В центре района на окраине Уфы внезапно исчезла стационарная остановка

Жители Демского района на длинных майских выходных здорово удивились, когда вышли на остановку «Дворец детского и юношеского творчества Орион» и не нашли остановки. Вместо нее их на привычном месте встречала груда строительного мусора и ничего больше. Совсем недавно в остановке функционировал киоск с шаурмой, а теперь на месте не нашлось ни остановки, ни шаурмы.