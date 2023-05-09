mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Изображение материала

В центре района на окраине Уфы внезапно исчезла стационарная остановка

9 мая 2023, 04:54
Фото: telegram-канал Антона Тарасова

Глава раскрыл тайну исчезновения остановки «Орион» из центра Демского района Уфы

О том что без разрушений не бывает преображений Антон Тарасов рассказал в соцсетях 8 мая.

Жители Демского района на длинных майских выходных здорово удивились, когда вышли на остановку «Дворец детского и юношеского творчества Орион» и не нашли остановки. Вместо нее их на привычном месте встречала груда строительного мусора и ничего больше. Совсем недавно в остановке функционировал киоск с шаурмой, а теперь на месте не нашлось ни остановки, ни шаурмы.

— Внесу ясность — ранее была достигнута договоренность с собственником павильона о приведении внешнего вида объекта в соответствие с утвержденной юбилейной концепцией оформления НТО. Это значит, что остановка будет скоро выглядеть красиво, современно, удобно, аккуратно и эстетично, — разъяснил Тарасов и дал высокую оценку гражданской сознательности демчан, которые увидев новую остановку начали задавать вопросы.

В своем посте с разъяснения Тарасов высказался весьма философски — «невозможно законсервировать и оставить на долгие годы „все как есть“. Жизнь так устроена, что все, что нам привычно будет либо развиваться, либо стареть и разрушаться».

Дёма, по словам Антона Тарасова, идет по первому пути.

Чем шокировал новый парк в Уфе за 200 млн рублей спустя меньше месяца после открытия
Узнать подробнее
Читайте также:
«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Переполненные урны и голые торсы: гуляем по новому маршруту «Уфимского ожерелья»
Вчера, 04:00
Фоторепортаж. Толпы зевак и слезы грусти: показываем как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе
6 мая 12:03
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и вернулся в аэропорт
7 мая 08:41
До 25 дней: стало известно, когда в Уфе начнутся массовые отключения горячей воды
Вчера, 05:32
От парада до салюта: как в Уфе отпразднуют День Победы
Вчера, 10:01
В Уфе изменится схема движения транспорта во время празднования Дня Победы 9 мая
Вчера, 13:36