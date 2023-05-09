В День Победы 9 мая на улицы Уфы выйдет весь личный состав управления ГИБДД

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В день 78-й годовщины Великой Победы наряду со всеми сотрудниками органов внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и выполняют регулировочно-распорядительные действия во время основных массовых мероприятий в Уфе.
Руководство ГИБДД приняло решение задействовать весь личный состав управления ГИБДД, целью сотрудников обозначено оказание помощи участникам дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД.
Также напомнил Владимир Севастьянов и о том, что 9 мая с 10:00 до 14:30 на период проведения торжественного Парада в Уфе будет ограничено движение на проспекте Октября — от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах — от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной — от Южного проезда до Северного.