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В День Победы 9 мая на улицы Уфы выйдет весь личный состав управления ГИБДД

9 мая 2023, 06:16
Фото: 1MI
Инспекторы будут оказывать помощь участникам движения и пресекать грубые нарушения ПДД, сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов 9 мая.

В день 78-й годовщины Великой Победы наряду со всеми сотрудниками органов внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и выполняют регулировочно-распорядительные действия во время основных массовых мероприятий в Уфе.

Руководство ГИБДД приняло решение задействовать весь личный состав управления ГИБДД, целью сотрудников обозначено оказание помощи участникам дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД.

Также напомнил Владимир Севастьянов и о том, что 9 мая с 10:00 до 14:30 на период проведения торжественного Парада в Уфе будет ограничено движение на проспекте Октября — от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах — от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной — от Южного проезда до Северного.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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