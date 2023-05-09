В День Победы 9 мая на улицы Уфы выйдет весь личный состав управления ГИБДД

Также напомнил Владимир Севастьянов и о том, что 9 мая с 10:00 до 14:30 на период проведения торжественного Парада в Уфе будет ограничено движение на проспекте Октября — от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах — от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной — от Южного проезда до Северного.