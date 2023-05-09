В Чишмах в ДТП погибла многодетная мама троих детей и популярный блогер

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы произошла автомобильная авария, в результате которой погибла молодая многодетная мама Диана Сафарова, она вела лайфстайл блог и стала известна по блогу с рецептами блюд правильного питания. На данный момент о аварии не рассказали в ГИБДД, Mkset запросил комментарий в ведомстве.
Диана Сафарова племянница популярного певца Анвара Нургалеева. Сегодня утром он опубликовал фото погибшей, выразив негодование в адрес виновника аварии. По неподтвержденным данным в автомобиль Дианы Сафаровой влетел неизвестный.
У молодой женщины осталось трое детей, которых она воспитывала одна. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дианы Сафаровой.