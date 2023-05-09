В Чишмах в ДТП погибла многодетная мама троих детей и популярный блогер

Поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы произошла автомобильная авария, в результате которой погибла молодая многодетная мама Диана Сафарова, она вела лайфстайл блог и стала известна по блогу с рецептами блюд правильного питания. На данный момент о аварии не рассказали в ГИБДД, Mkset запросил комментарий в ведомстве.