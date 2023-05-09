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В Чишмах в ДТП погибла многодетная мама троих детей и популярный блогер

9 мая 2023, 06:50
Фото: vk.com/Диана Сафарова

В Башкирии в ДТП погибла популярный блогер и многодетная мама Диана Сафарова

Гибель молодой женщины в аварии обнародовал ее родной дядя певец Анвар Нургалиев в соцсетях 9 мая.

Поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы произошла автомобильная авария, в результате которой погибла молодая многодетная мама Диана Сафарова, она вела лайфстайл блог и стала известна по блогу с рецептами блюд правильного питания. На данный момент о аварии не рассказали в ГИБДД, Mkset запросил комментарий в ведомстве.

Диана Сафарова племянница популярного певца Анвара Нургалеева. Сегодня утром он опубликовал фото погибшей, выразив негодование в адрес виновника аварии. По неподтвержденным данным в автомобиль Дианы Сафаровой влетел неизвестный.

У молодой женщины осталось трое детей, которых она воспитывала одна. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дианы Сафаровой.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия#Новости Башкирии#Дети
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