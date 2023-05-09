В Башкирии в День Победы не загорелся Вечный огонь

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
На странице главы Башкирии Радия Хабирова в праздничный день Победы появилась тематическая жалоба на то, как прошел праздник в одном из сел Башкирии. Сельский дом культуры закрыт и местные жители не увидели ни горящего Вечного огня и не услышали песен военных лет, которые обычно в великий праздник звучали в селе.
— Уважаемый Радий Фаритович!!! В селе Кипчак-Аскарова Альшеевского района на праздник 9 мая клубные работники не зажгли вечный огонь. Раньше 9мая зажигали вечный огонь и гремела музыка военных лет, а сегодня СДК закрыт, вот такое отношение к памяти Великой Отечественной войны!!! Просим принять меры!!! — обратился к главе Иван Л.
На негодование мужчины ответила сотрудница администрации Альшеевского района Башкирии Айгуль Халикова, она сообщила, что по поводу организации мероприятия, посвященного Дню Победы в селе Кипчак-Аскарова, уточнят информацию у коллег из профильных служб и сообщат местному жителю до 12 мая.