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В Башкирии в День Победы не загорелся Вечный огонь

9 мая 2023, 10:40
Фото: vk.com/Иван Л.

Житель села в Башкирии пожаловался Радию Хабирову на незажженный Вечный огонь 9 мая

В ситуации, о которой местный житель рассказал на странице у глав, пообещали разобраться власти.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в праздничный день Победы появилась тематическая жалоба на то, как прошел праздник в одном из сел Башкирии. Сельский дом культуры закрыт и местные жители не увидели ни горящего Вечного огня и не услышали песен военных лет, которые обычно в великий праздник звучали в селе.

— Уважаемый Радий Фаритович!!! В селе Кипчак-Аскарова Альшеевского района на праздник 9 мая клубные работники не зажгли вечный огонь. Раньше 9мая зажигали вечный огонь и гремела музыка военных лет, а сегодня СДК закрыт, вот такое отношение к памяти Великой Отечественной войны!!! Просим принять меры!!! — обратился к главе Иван Л.

На негодование мужчины ответила сотрудница администрации Альшеевского района Башкирии Айгуль Халикова, она сообщила, что по поводу организации мероприятия, посвященного Дню Победы в селе Кипчак-Аскарова, уточнят информацию у коллег из профильных служб и сообщат местному жителю до 12 мая.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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