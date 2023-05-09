В Башкирии в День Победы не загорелся Вечный огонь

На странице главы Башкирии Радия Хабирова в праздничный день Победы появилась тематическая жалоба на то, как прошел праздник в одном из сел Башкирии. Сельский дом культуры закрыт и местные жители не увидели ни горящего Вечного огня и не услышали песен военных лет, которые обычно в великий праздник звучали в селе.