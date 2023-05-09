В Башкирии на параде Победы к строю марширующих военнослужащих присоединился зверь

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Парад победы в Башкирии не обошелся без курьезов. К счастью непредвиденный инцидент оказался милым и добрым. Непредвиденным обстоятельством на параде в городе Стерлитамак оказалась собака, которая решила присоединиться к марширующих строем военнослужащих.
Примечательно, что животное на видео вело себя в высшей мере дисциплинированно и шло близ марширующих спокойно, не бросалось на людей и параду в сущности не помешало.
Напомним, парад Победы с наземной военной техникой и авиацией прошел в Уфе.