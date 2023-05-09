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В Башкирии на параде Победы к строю марширующих военнослужащих присоединился зверь

9 мая 2023, 09:51
Фото: 1MI

В параде Победы в Стерлитамаке вместе с военными вышла маршировать бродячая собака

Выход собаки попал на видео опубликованное телеканалом UTV 9 мая.

Парад победы в Башкирии не обошелся без курьезов. К счастью непредвиденный инцидент оказался милым и добрым. Непредвиденным обстоятельством на параде в городе Стерлитамак оказалась собака, которая решила присоединиться к марширующих строем военнослужащих.

Видео: Телеканал UTV ЮГ БАШКИРИИ

Примечательно, что животное на видео вело себя в высшей мере дисциплинированно и шло близ марширующих спокойно, не бросалось на людей и параду в сущности не помешало.

Напомним, парад Победы с наземной военной техникой и авиацией прошел в Уфе.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Видео
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