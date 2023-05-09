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Со слезами на глазах: Смотрим фотографии с парада в честь 78-й годовщины Победы в Уфе

9 мая 2023, 12:53
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Фотографии парада в Уфе предоставила пресс-служба главы Башкирии 9 мая.

Празднование 78-й годовщины Великой Победы в уфе в самом разгаре и продолжится до самого позднего вечера. Главные торжественные мероприятия с участием первых лиц республики уже позади, это возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову и в парке Победы, и разумеется парад Великой победы на проспекте Октября.

самые важные гостисамые важные гости
самые важные гостисамые важные гости
самые важные гостисамые важные гости
самые важные гостисамые важные гости
самые важные гости
Фото: пресс-служба главы Башкирии

По проспекту Октября в 21-м расчете прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений Башкортостана.

на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовикина парад вышли и военные и силовики
на парад вышли и военные и силовики
Фото: пресс-служба главы Башкирии

На параде играла живая музыка — военный оркестр был немаловажной частью парада.

военный оркестрвоенный оркестр
военный оркестрвоенный оркестр
военный оркестрвоенный оркестр
военный оркестр
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Парад Победы украсил целый «женский батальон».

парад красотыпарад красоты
парад красотыпарад красоты
парад красоты
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Также в параде приняли участие и юные участники – кадеты и юнармейцы, будущие защитники Отечества, с детства готовящиеся к мужской работе.

будущеебудущее
будущеебудущее
будущеебудущее
будущеебудущее
будущее
Фото: пресс-служба главы Башкирии

В параде приняли участие и братья наши меньшие. Конная часть парада в Башкирии очень важна, ведь герой России генерал возглавлял именно кавалерийскую дивизию. Также в параде приняли служебные собаки, которые порой удивляют своим героизмом.

В Башкирии на параде Победы к строю марширующих военнослужащих присоединился зверь
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Разумеется важной часть парада была наземная военная техника.

наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техниканаземная военная техника
наземная военная техника
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Завершала парад авиационная техника и о ней небольшую видеозаметку мы уже публиковали.

сверхлегкая авиация и вертолетысверхлегкая авиация и вертолеты
сверхлегкая авиация и вертолеты
Фото: пресс-служба главы Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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