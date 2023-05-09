Со слезами на глазах: Смотрим фотографии с парада в честь 78-й годовщины Победы в Уфе

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Празднование 78-й годовщины Великой Победы в уфе в самом разгаре и продолжится до самого позднего вечера. Главные торжественные мероприятия с участием первых лиц республики уже позади, это возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову и в парке Победы, и разумеется парад Великой победы на проспекте Октября.
По проспекту Октября в 21-м расчете прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники учреждений силовых структур, дислоцирующихся в Уфе, ветераны боевых действий и военной службы, курсанты и кадеты учебных заведений Башкортостана.
На параде играла живая музыка — военный оркестр был немаловажной частью парада.
Парад Победы украсил целый «женский батальон».
Также в параде приняли участие и юные участники – кадеты и юнармейцы, будущие защитники Отечества, с детства готовящиеся к мужской работе.
В параде приняли участие и братья наши меньшие. Конная часть парада в Башкирии очень важна, ведь герой России генерал возглавлял именно кавалерийскую дивизию. Также в параде приняли служебные собаки, которые порой удивляют своим героизмом.
Разумеется важной часть парада была наземная военная техника.