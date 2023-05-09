Со слезами на глазах: Смотрим фотографии с парада в честь 78-й годовщины Победы в Уфе

Празднование 78-й годовщины Великой Победы в уфе в самом разгаре и продолжится до самого позднего вечера. Главные торжественные мероприятия с участием первых лиц республики уже позади, это возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову и в парке Победы, и разумеется парад Великой победы на проспекте Октября.