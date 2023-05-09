Смыло паводком: жителей Стерлитамака обескуражил хлипкий мост через реку Ольховка

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Жительница Стерлитамака Светлана К. сфотографировала как выглядит мост через реку Ольховка во второй столице Башкирии Стерлитамаке. Впечатляющие фото моста она выложила в популярном городском сообществе и сопроводила криком души.
— Загляните вглубь… Интересно, мостик через реку Ольховка, кто должен восстановить после паводка…? Через него ходят дети в садик, в школу, пенсионеры в поликлинику, в магазин за хлебом, молоком… — рассуждает женщина под фото моста.
Часть комментаторов под постом однако заявила, что виной такой ситуации сами местные жители и это «их доски».
О том как расценивает состояние моста городская администрация Mkset поинтересовался в официальной группе городской мэрии, так как в выходной день дозвониться до пресс-службы не представляется возможным.