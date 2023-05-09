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Смыло паводком: жителей Стерлитамака обескуражил хлипкий мост через реку Ольховка

9 мая 2023, 09:16
Фото: vk.com/Стерлитамак Сити | SterlitamakCity.ru

Жители Стерлитамака показали мост через реку Ольховка после паводка и забили тревогу

Состояние моста, по которому переходить реку продолжают местные жители, опубликовали в соцсетях 8 мая.

Жительница Стерлитамака Светлана К. сфотографировала как выглядит мост через реку Ольховка во второй столице Башкирии Стерлитамаке. Впечатляющие фото моста она выложила в популярном городском сообществе и сопроводила криком души.

— Загляните вглубь… Интересно, мостик через реку Ольховка, кто должен восстановить после паводка…? Через него ходят дети в садик, в школу, пенсионеры в поликлинику, в магазин за хлебом, молоком… — рассуждает женщина под фото моста.

Часть комментаторов под постом однако заявила, что виной такой ситуации сами местные жители и это «их доски».

О том как расценивает состояние моста городская администрация Mkset поинтересовался в официальной группе городской мэрии, так как в выходной день дозвониться до пресс-службы не представляется возможным.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Город
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