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Сама или протаранили? ГИБДД разбирается в гибели блогера и многодетной мамы в Чишмах

9 мая 2023, 12:04
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

ГИБДД прокомментировало ДТП в котором погибла племянница народного артиста Башкирии

Две версии трагедии озвучили в пресс-служба ГИБДД по Башкирии 9 мая.

Сегодня 9 мая стало известно о гибели в ДТП 33-летней Дианы Сафаровой, блогера, многодетной мамы и племянницы народного артиста Башкирии Анвара Нургалеева. Последний вечер женщина провела в кругу семьи и ее дядя в соцсетях выражал сожаления по поводу того, что отпустил племянницу.

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства данного ДТП, по предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная в поселке Чишмы Диана Сафарова допустила наезд на заборное ограждение.

— В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. В настоящее время проверяется информация о причастности автомобиля марки «Тойота Камри» к дорожной аварии, водитель которого доставлен в местный отдел полиции, — разъяснили в ведомстве.
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии
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