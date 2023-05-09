Сама или протаранили? ГИБДД разбирается в гибели блогера и многодетной мамы в Чишмах

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Сегодня 9 мая стало известно о гибели в ДТП 33-летней Дианы Сафаровой, блогера, многодетной мамы и племянницы народного артиста Башкирии Анвара Нургалеева. Последний вечер женщина провела в кругу семьи и ее дядя в соцсетях выражал сожаления по поводу того, что отпустил племянницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства данного ДТП, по предварительным данным ведомства, около часа ночи на улице Революционная в поселке Чишмы Диана Сафарова допустила наезд на заборное ограждение.
— В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Чишминскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ. В настоящее время проверяется информация о причастности автомобиля марки «Тойота Камри» к дорожной аварии, водитель которого доставлен в местный отдел полиции, — разъяснили в ведомстве.