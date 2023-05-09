Сама или протаранили? ГИБДД разбирается в гибели блогера и многодетной мамы в Чишмах

Сегодня 9 мая стало известно о гибели в ДТП 33-летней Дианы Сафаровой, блогера, многодетной мамы и племянницы народного артиста Башкирии Анвара Нургалеева. Последний вечер женщина провела в кругу семьи и ее дядя в соцсетях выражал сожаления по поводу того, что отпустил племянницу.