Парад Победы в Уфе 9 мая завершился выступлением военной авиации

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Уфе завершился парад Победы, он прошел на проспекте Октября напротив площади Ленина. Участок проспекта Октября от Южного до Северного проезда будет закрыт для автомобилистов до 14:30.
Телеграм-канал Mash Batash публикует видео с парада, в том числе и часть, где в небе выступала военная авиация, включая и самолеты и вертолеты.
Также по проспекту Октября прошла и наземная техника.
Праздничные мероприятия в Уфе продолжатся и близ места проведения парада. на площади перед русским драматическим театром проходит праздничный концерт. В 23 часа на площади имени Ленина уфимцев ждет 6-минутный салют.