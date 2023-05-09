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Парад Победы в Уфе 9 мая завершился выступлением военной авиации

9 мая 2023, 08:10
Фото: 1MI
Помимо авиации в параде принимали участие танки, бронетранспортеры и другая техника.

В Уфе завершился парад Победы, он прошел на проспекте Октября напротив площади Ленина. Участок проспекта Октября от Южного до Северного проезда будет закрыт для автомобилистов до 14:30.

Телеграм-канал Mash Batash публикует видео с парада, в том числе и часть, где в небе выступала военная авиация, включая и самолеты и вертолеты.



Видео: telegram-канал Mash Batash

Также по проспекту Октября прошла и наземная техника.

наземная техниканаземная техника
наземная техниканаземная техника
наземная техниканаземная техника
наземная техниканаземная техника
наземная техника
Фото: скриншоты прямой трансляции парада телеканала БСТ

Праздничные мероприятия в Уфе продолжатся и близ места проведения парада. на площади перед русским драматическим театром проходит праздничный концерт. В 23 часа на площади имени Ленина уфимцев ждет 6-минутный салют.

От парада до салюта: как в Уфе отпразднуют День Победы
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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