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Народный артист Башкирии с дочерью Ирэн исполнили песню «Журавли» на Первом канале

9 мая 2023, 13:26
Фото: скриншот видео Первого канала vk.com/Шоу Первого

Аскар Абдразаков с дочерью Ирэн исполнили песню «Журавли» на Первом канале

В вокальном шоу «Две звезды. Отцы и дети» приуроченном ко Дню Победы отец и дочь получили высший балл.

Знаменитый оперный певец, народный артист Башкирии и член Совета при главе Башкирии по развитию культуры и искусства Аскар Абдразаков в канун дня Победы со своей дочерью Ирэн выступил с легендарной песней советских времен «Журавли». Музыку для песни на стихи Расула Гамзатова написал Ян Френкель. Перед тем как петь аскар Абдразаков поделился героической историей своего деда-разведчика Нагимзяна Мирсаяпова.

Видео: скриншот видео Первого канала vk.com/Шоу Первого

Знаменитые отец и дочь исполнили песню на шоу «Две звезды. Отцы и дети» и их выступление жюри оценило по достоинству, оценив наивысшими баллами. По итогу Абдразаковы лидируют в большом конкурсе федеральных звезд.

Всемирно известный оперный певец из Башкирии Аскар Абдразаков выступил в Луганске
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#Новости Башкирии#Культура#Видео#Ирина Деревянчук
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