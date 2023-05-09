Народный артист Башкирии с дочерью Ирэн исполнили песню «Журавли» на Первом канале

Знаменитый оперный певец, народный артист Башкирии и член Совета при главе Башкирии по развитию культуры и искусства Аскар Абдразаков в канун дня Победы со своей дочерью Ирэн выступил с легендарной песней советских времен «Журавли». Музыку для песни на стихи Расула Гамзатова написал Ян Френкель. Перед тем как петь аскар Абдразаков поделился героической историей своего деда-разведчика Нагимзяна Мирсаяпова.