Народный артист Башкирии с дочерью Ирэн исполнили песню «Журавли» на Первом канале

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Знаменитый оперный певец, народный артист Башкирии и член Совета при главе Башкирии по развитию культуры и искусства Аскар Абдразаков в канун дня Победы со своей дочерью Ирэн выступил с легендарной песней советских времен «Журавли». Музыку для песни на стихи Расула Гамзатова написал Ян Френкель. Перед тем как петь аскар Абдразаков поделился героической историей своего деда-разведчика Нагимзяна Мирсаяпова.
Знаменитые отец и дочь исполнили песню на шоу «Две звезды. Отцы и дети» и их выступление жюри оценило по достоинству, оценив наивысшими баллами. По итогу Абдразаковы лидируют в большом конкурсе федеральных звезд.