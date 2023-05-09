Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил горожан с Днем Победы и показал фото с парада

– От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мы благодарим наших ветеранов, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы. Помним тех, кто погиб. Бесконечное уважение и низкий поклон! На примере поколения победителей выросли современные герои, которые сегодня вновь мужественно защищают нашу Родину. Желаю каждому здоровья, добра и вдохновения на новые свершения! С праздником! С Днём Победы! – написал Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.