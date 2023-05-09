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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил горожан с Днем Победы и показал фото с парада

9 мая 2023, 11:09
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева
Настоящий фоторепортаж глава города опубликовал у себя в соцсетях 9 мая.

В Уфе уже завершились торжественные возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову и воинам павшим в боях за Родину, а также церемония возложения цветов в парке Победы в Черниковке. Также прошел и парад Победы на проспекте Октября напротив площади Ленина.

Сейчас в городе проходят праздничные концерты. А пока мэр города Ратмир Мавлиев поздравил с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

– От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! Мы благодарим наших ветеранов, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы. Помним тех, кто погиб. Бесконечное уважение и низкий поклон! На примере поколения победителей выросли современные герои, которые сегодня вновь мужественно защищают нашу Родину. Желаю каждому здоровья, добра и вдохновения на новые свершения! С праздником! С Днём Победы! – написал Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.

9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе9 мая в Уфе
9 мая в Уфе
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева

Напомним, Mkset публиковал видео и фото из разных источников с парада прошедшего в Уфе.

Парад Победы в Уфе 9 мая завершился выступлением военной авиации
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