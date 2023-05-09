Мэр Уфы показал пример и своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны

Вслед за поздравлениями жителей Уфы, города-Героя трудовой доблести, мэр Ратмир Мавлиев опубликовал в социальных сетях фотографию своего прадеда, который в годы Великой Отечественной войны служил в в 36 Отдельном автотранспортном батальоне 36 Танковой дивизии. Халиков Лутфрахман Абрахманович вернулся с войны живым, вместе с прабабушкой Вазифой Гибадулловной они воспитали 4 детей.