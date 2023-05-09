Мэр Уфы показал пример и своего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Вслед за поздравлениями жителей Уфы, города-Героя трудовой доблести, мэр Ратмир Мавлиев опубликовал в социальных сетях фотографию своего прадеда, который в годы Великой Отечественной войны служил в в 36 Отдельном автотранспортном батальоне 36 Танковой дивизии. Халиков Лутфрахман Абрахманович вернулся с войны живым, вместе с прабабушкой Вазифой Гибадулловной они воспитали 4 детей.
– Сегодня мы не проводим «Бессмертный полк» в традиционном формате. Но каждый из нас может почтить память своего Героя, разместив фото в социальных сетях. Помним и гордимся! – написал мэр и призвал горожан присоединиться к его примеру.
За несколько минут до публикации фотографии своего прадеда-Героя мэр показал настоящий фоторепортаж с городских торжеств.