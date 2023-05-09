МЧС Башкирии показало свою работу на страшном природном пожаре в Курганской области

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как известно еще 7 мая 50 пожарных из аэромобильной группировки Главного управления МЧС Башкирии отправились бороться с последствиями страшного природного пожара в Курганской области. Работы сейчас они ведут в пригороде города Курган, сейчас там проливаются, обследуются и разбираются строения.
На данный момент отработано более 100 строений. Известно, что из опасной зоны эвакуировано 9 газовых баллонов.
— Техника исправна, личный состав в порядке, без травм. Продолжают проливку и разбор очагов, — рассказали спасатели и передали домой не только приветы, но и поздравления с Днем Победы.
Напомним, вчера вечером МЧС по Башкирии разъяснил, что смог накрывший часть Уфы это отголоски лесного пожара в Кушнаренковском районе в 40 километрах от Уфы. В ведомстве порекомендовали не открывать окна, снизить физическую активность, промывать рот и нос, а астматикам иметь под рукой назначенные им препараты на случай приступа.