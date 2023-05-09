МЧС Башкирии показало свою работу на страшном природном пожаре в Курганской области

Напомним, вчера вечером МЧС по Башкирии разъяснил, что смог накрывший часть Уфы это отголоски лесного пожара в Кушнаренковском районе в 40 километрах от Уфы. В ведомстве порекомендовали не открывать окна, снизить физическую активность, промывать рот и нос, а астматикам иметь под рукой назначенные им препараты на случай приступа.