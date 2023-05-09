Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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9 мая отмечается 78-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день ветеранов войны и тружеников тыла, главных героев праздника, поздравляют все, и в первую очередь официальные лица.
Глава Башкирии Радий Хабиров уже возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову и воинам павшим в боях за Родину, расположенному на Советской площади в Уфе. На сайте главы появился текст поздравления, адресованный ветеранам и тем, кто трудился в тылу в военные годы.
– 9 мая 1945 года – священная для всех нас дата, праздник доблести и героизма советского народа, защитившего нашу страну и мир от фашизма. Мы преклоняемся перед подвигом воинов, отдавших жизнь за Родину. Благодарим фронтовиков и тружеников тыла, детей войны за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость.
Сегодня на защиту страны под Знаменем Победы вновь встали доблестные сыны России, настоящие патриоты, достойные воинской славы наших предков. Всем миром мы приближаем разгром фашизма. Знаем, что «Наше дело правое! Победа будет за нами! – написал в поздравлении глава.
Глава также пожелал крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и всего самого доброго.