Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Глава Башкирии Радий Хабиров уже возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратову и воинам павшим в боях за Родину, расположенному на Советской площади в Уфе. На сайте главы появился текст поздравления, адресованный ветеранам и тем, кто трудился в тылу в военные годы.